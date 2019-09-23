Новосибирск: события 1 октября

Фото с сайта pixabay.com, архив Сиб.фм, Советская Сибирь

Что ожидает новосибирцев в первый день октября в анонсе событий от Сиб.фм.

Метро

1 октября новосибирский метрополитен запускает ещё один тематический вагон. На этот раз он будет посвящён Сибирскому народному хору. Вагон будет ходить в поезде-музее «Новосибирск-Новониколаевск». Размещённая в нём экспозиция посвящена 75-летнему юбилею Государственного академического Сибирского русского народного хора.

В 11:00 на станции Гарина-Михайловского новосибирцам и гостям города покажут афиши и фотографии, газетные статьи и воспоминания артистов.

Армия

В Доме офицеров Новосибирского гарнизона состоится собрание, посвящённое Дню сухопутных войск. Первый заместитель губернатора Юрий Петухов поздравит военнослужащих и вручит им награды. Начало в 12:00.

Малый бизнес

В правительстве Новосибирской области состоится открытие «Школы торговли». Образовательный проект, который будет проходить в течение месяца, откроет министр промышленности и торговли Новосибирской области Андрей Гончаров. В рамках открытия планируется обсудить вопросы реализации проекта «Сделано у нас». Начало в 16:00.

СМИ

Вековой юбилей отмечает газета «Советская Сибирь». Коллектив поздравит губернатор Андрей Травников в ГКЗ им А. Каца в 16:30.

Доступная среда

В Кировском районе откроется центр развития и оказания услуг «Кировской местной организации Всероссийского общества инвалидов». Инициаторами создания центра выступили Министерство труда и социального развития Новосибирской области, федерация бильярдного спорта и муниципальной организации «Спортивный город». В центре предусмотрены студия маникюра и педикюра для людей с инвалидностью, мастерская текстиля для интерьера и кружки по интересам, а также секция парабильярда.

Центр откроется в 15:00 по адресу ул. Бурденко, 9.