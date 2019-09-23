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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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Новосибирск: события 1 октября

Рубрика: афиша, общество

01.10.2019 06:01

Фото с сайта pixabay.com, архив Сиб.фм, Советская Сибирь

Что ожидает новосибирцев в первый день октября в анонсе событий от Сиб.фм.

Метро

1 октября новосибирский метрополитен запускает ещё один тематический вагон. На этот раз он будет посвящён Сибирскому народному хору. Вагон будет ходить в поезде-музее «Новосибирск-Новониколаевск». Размещённая в нём экспозиция посвящена 75-летнему юбилею Государственного академического Сибирского русского народного хора.

В 11:00 на станции Гарина-Михайловского новосибирцам и гостям города покажут афиши и фотографии, газетные статьи и воспоминания артистов.

Армия

В Доме офицеров Новосибирского гарнизона состоится собрание, посвящённое Дню сухопутных войск. Первый заместитель губернатора Юрий Петухов поздравит военнослужащих и вручит им награды. Начало в 12:00.

Малый бизнес

В правительстве Новосибирской области состоится открытие «Школы торговли». Образовательный проект, который будет проходить в течение месяца, откроет министр промышленности и торговли Новосибирской области Андрей Гончаров. В рамках открытия планируется обсудить вопросы реализации проекта «Сделано у нас». Начало в 16:00.

СМИ

Вековой юбилей отмечает газета «Советская Сибирь». Коллектив поздравит губернатор Андрей Травников в ГКЗ им А. Каца в 16:30.

Доступная среда

В Кировском районе откроется центр развития и оказания услуг «Кировской местной организации Всероссийского общества инвалидов». Инициаторами создания центра выступили Министерство труда и социального развития Новосибирской области, федерация бильярдного спорта и муниципальной организации «Спортивный город». В центре предусмотрены студия маникюра и педикюра для людей с инвалидностью, мастерская текстиля для интерьера и кружки по интересам, а также секция парабильярда.

Центр откроется в 15:00 по адресу ул. Бурденко, 9.

 

Анатолий Якимов

Теги: Новосибирск события

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вчера 20:08 Общество 0 Коммент.

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вчера 19:28 Хроника 0 Коммент.

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вчера 19:28 Общество 0 Коммент.

ХК «Сибирь» проиграл «Адмиралу» по буллитам

вчера 19:13 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:34 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:44 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:35 Общество 0 Коммент.

Мать продавала секс со своими малолетними дочками

вчера 17:25 Хроника 0 Коммент.

Тимати, Шнуров и Бузова ищут фартовых: мошенники с помощью звёзд выманивают деньги у новосибирцев

вчера 17:17 Общество 0 Коммент.

Лайфхак дня: как сохранить ноги в тепле

вчера 16:33 Общество 0 Коммент.

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

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19.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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