Новосибирск: события 1 октября

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Новосибирск: события 1 октябряРубрика: афиша, общество
01.10.2019 06:01
Фото с сайта pixabay.com, архив Сиб.фм, Советская Сибирь
Что ожидает новосибирцев в первый день октября в анонсе событий от Сиб.фм.
Метро
1 октября новосибирский метрополитен запускает ещё один тематический вагон. На этот раз он будет посвящён Сибирскому народному хору. Вагон будет ходить в поезде-музее «Новосибирск-Новониколаевск». Размещённая в нём экспозиция посвящена 75-летнему юбилею Государственного академического Сибирского русского народного хора.
В 11:00 на станции Гарина-Михайловского новосибирцам и гостям города покажут афиши и фотографии, газетные статьи и воспоминания артистов.
Армия
В Доме офицеров Новосибирского гарнизона состоится собрание, посвящённое Дню сухопутных войск. Первый заместитель губернатора Юрий Петухов поздравит военнослужащих и вручит им награды. Начало в 12:00.
Малый бизнес
В правительстве Новосибирской области состоится открытие «Школы торговли». Образовательный проект, который будет проходить в течение месяца, откроет министр промышленности и торговли Новосибирской области Андрей Гончаров. В рамках открытия планируется обсудить вопросы реализации проекта «Сделано у нас». Начало в 16:00.
СМИ
Вековой юбилей отмечает газета «Советская Сибирь». Коллектив поздравит губернатор Андрей Травников в ГКЗ им А. Каца в 16:30.
Доступная среда
В Кировском районе откроется центр развития и оказания услуг «Кировской местной организации Всероссийского общества инвалидов». Инициаторами создания центра выступили Министерство труда и социального развития Новосибирской области, федерация бильярдного спорта и муниципальной организации «Спортивный город». В центре предусмотрены студия маникюра и педикюра для людей с инвалидностью, мастерская текстиля для интерьера и кружки по интересам, а также секция парабильярда.
Центр откроется в 15:00 по адресу ул. Бурденко, 9.
Анатолий Якимов
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Лента новостей
Нанотехнологии используют при строительстве мостов в Новосибирской области
Топ-5 самых везучих сибиряков: кто и как выигрывает миллионы рублей в лотерею
Чиновники Минтруда РФ заказали новенькую «Камри» для новосибирской начальницы
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