Новосибирский водитель засудил мэрию за подводную впадину в асфальте

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Внедорожник «Тойота Харриер» не выдержал столкновения с подводной ямой в 20 сантиметров и серьёзно пострадал; ущерб авто составил более 118 тысяч рублей.

Житель Новосибирска Денис Куц провалился в весеннюю яму на автомобиле «Тойота Харриер» и отсудил крупную сумму у дорожников. Сегодня, 30 сентября, Центральный районный суд выложил на своём сайте решение по гражданскому иску о компенсации ущерба.

Согласно материалам дела, водитель Денис Куц попал в крупную яму глубиной более 20 сантиметров, прикрытую водой. Японский внедорожник сильно пострадал от столкновения с препятствием – на СТО насчитали ущерб более чем в 118 тысяч рублей.

Истец обратился в суд с заявлением в отношении департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска и МКУ «Октябрьское», расположенного в здании администрации района. Суд удовлетворил иск и постановил департамент мэрии выплатить материальный ущерб, расходы на две экспертизы, адвоката и госпошлину.

В опубликованном решении суда не указан адрес, где произошло опасное столкновение внедорожника с подводной ямой. Редакция Сиб.фм подготовила запрос в мэрию Новосибирска по актуальному состоянию злополучного участка дороги.

Напомним, 24 сентября Сиб.фм составил топ-5 ям Новосибирска с помощью жалоб на карте «Мой Новосибирск».