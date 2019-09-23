Новосибирским пенсионерам предлагают билеты на поезд за полцены

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Пассажиры старше 60 лет могут приобрести железнодорожные билеты со скидкой 50 %; акция продлится до 2 октября.

Совершить поездку за половину стоимости могут пожилые пассажиры. Об этом рассказали в Западно-Сибирском филиале АО «Федеральная пассажирская компания».

«Совершить путешествие можно с 1 по 31 октября 2019 года в поездах дальнего следования, курсирующих по территории России. Акция приурочена к Международному дню пожилого человека», – рассказали в АО «ФПК».

Билеты на поезд можно купить в кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» и через мобильное приложение «РЖД Пассажирам». Если пассажир будет приобретать проездные документы через сайт или мобильное приложение, скидка автоматически применится после ввода паспортных данных и даты рождения.

Напомним, с 18 по 20 сентября на Западно-Сибирской железной дороге проводили эксперимент по эксплуатации «Ласточки» на маршрутах из Новосибирска на Омск, Барнаул и Томск.