Новые правила по обращению с ТКО введены в Новосибирской области

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Новые правила по обращению с ТКО введены в Новосибирской областиРубрика: общество
30.09.2019 17:44
Фото с сайта pixabay.com
Изменения в порядок предоставления субсидий муниципалитетам на развитие системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами позволят более эффективно ликвидировать несанкционированные свалки; новые правила приняты правительством Новосибирской области 30 сентября.
В понедельник, 30 сентября, в Новосибирской области на заседании правительства региона одобрены изменения в государственную программу «Развитие системы обращений с отходами производства и потребления в Новосибирской области». Заседание прошло под председательством Андрея Травникова.
Министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов прокомментировал принятые изменения в «Порядок предоставления субсидии из бюджета Новосибирской области местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской области "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области"».
В частности, изменения коснутся разработки проектно-сметной документации для ликвидации несанкционированных свалок в границах городов и городских округов Новосибирской области и рекультивации территорий, на которых они размещены. Кроме того, поправки направлены на оказание господдержки муниципальным образованиям региона на приобретение мусорных контейнеров.
Ряд поправок направлен на приведение программы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области» в соответствии с законом «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», актуализацию территориальной схемы обращения с отходами и другие.
Напомним, в конце июля Андрей Травников призвал усовершенствовать работу по обращению с отходами.
Анатолий Якимов
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