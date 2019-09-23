«Облажался по полной программе»: как новосибирцы восприняли отставку тренера «Спартака»

Фото из группы «ФК "Спартак"» в социальной сети «ВКонтакте», с сайта footballhd.ru, с личной страницы Дмитрия Кондратьева в социальной сети «ВКонтакте»

Увольнение тренера «Спартака» Олега Кононова футбольная общественность страны встретила едва ли не аплодисментами; фанаты уверены, что после четвёртого подряд поражения команды это было единственно верное решение.

Футбольная команда «Спартак» без преувеличения считается народной. Так что новость об увольнении тренера «Красно-белых» Олега Кононова обсуждают сегодня в любом городе России, и Новосибирск — не исключение. Футбольные фанаты считают уход тренера одним из самых долгожданных событий за последние несколько месяцев, поскольку четыре проигрыша подряд — явный перебор.

Другого финала у этой истории не могло быть, считает пресс-атташе ФК «Новосибирск» и болельщик «Спартака» Дмитрий Кондратьев. Своим мнением он поделился с редакцией Сиб.фм.

По его словам, кресло под Кононовым качалось уже давно.

«Лично для меня было ожидаемо, что в случае неудачи в одном из ближайших матчей его уволят. Просто не думал, что это всё произойдёт в игре с "Оренбургом"», – сказал Кондратьев.

Он отметил, что футбольной общественности «давно было очевидно, что тренер не управляет командой, нет прогресса, нет качественного улучшения игры, и долго это не будут терпеть болельщики и руководство клуба».

Кондратьев добавил, что «хуже, чем сейчас, уже быть не может», поэтому ждёт от нового руководства только улучшения результатов.

«Очень надеюсь, что новым тренером будет не Дженнаро Гаттузо, он не тот специалист, который нужен сейчас "Спартаку"», – уточнил представитель новосибирского футбольного клуба.

Похожего мнения придерживается известный актёр и болельщик «Спартака» Алексей Маклаков, начинавший свою творческую карьеру в Новосибирске.

«У человека, у тренера, который обновил всю команду и должен был её формировать, амбиции должны быть на высоте. Точно так же, как и у игроков. Однако в результате "мы увидели пресную и скучную игру" без новшеств или желания победить», – заявил Маклаков в эфире ТК «Звезда».

По мнению актёра, «этот уход абсолютно не трагичен для команды».

В интервью изданию «Sport24» Маклаков добавил, что поражался безволию Кононова и игроков, которые никогда не были свойственны «Спартаку».

«Все, что происходит с командой, – парадокс. Полная безнаказанность тренера, ну как так…» – сказал актёр.









В официальной группе ФК «Спартак» в социальной сети «ВКонтакте» новость об увольнении Кононова собрала почти полторы тысячи комментариев. Большинство болельщиков одобряют кадровые перестановки.

«Ура. Свершилось. Спасибо, что ушёл!», «Поступок, но следовало сделать это раньше», «Я хоть и болею за "Зенит", искренне уважаю "Спартак" и от души поздравляю вас с избавлением от этого безобразия», «Облажался по полной программе. Наверное и хорошо, что проиграли», – такими репликами отреагировали футбольные фанаты на уход тренера.







Напомним, 30 сентября Сиб.фм писал, что 29 сентября Олег Кононов покинул «Спартак» после того, как «Красно-белые» проиграли «Уралу», «Уфе», «Зениту» и «Оренбургу».