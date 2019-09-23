«Охотник за остановками» назвал новосибирское метро одним из самых креативных

Фото Алёны Мартыновой из архива Сиб.фм

Фотохудожник около 17 лет снимал странные автобусные остановки и переключился на метро; за два года он собрал в одну книгу лучшие станции семи республик бывшего СССР.

Известный американский фотограф Крис Хервиг выпустил большой фотоальбом советского метро без рекламы. Путешественник, который более 17 лет снимал советские станции метро и остановки, 30 сентября оценил особенности новосибирского метрополитена.

Фотограф дал большое интервью американскому журналу Wire, где рассказал о публикации книги «Станции советского метро». Фотограф начал своё путешествие по Советскому союзу в начале 1990-х годов и проехал более 30 тысяч миль в поисках уникальных автобусных остановок. В 2017 году он начал снимать станции метро на фотокамеру Sony a7 III, проведя более 250 часов в метрополитенах семи бывших советских республик.

Иностранца задерживали более 30 раз, но фотохудожник смог получить нужные ему виды станций.

«В оформлении региональных станций метро было гораздо больше причудливости, индивидуальности и креативности, которые выходили за рамки привычного, пытались привлечь внимание или похвастаться убранством», – сообщил Крис Хервиг.

В Новосибирске самой впечатляющей станцией оказалась «Площадь Маркса».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Soviet Bus Stops + (@herwigphoto) 5 Сен 2019 в 12:08 PDT

Напомним, 28 сентября новосибирцев удивил спящий пассажир с соколом в метро.