«Охотник за остановками» назвал новосибирское метро одним из самых креативных

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«Охотник за остановками» назвал новосибирское метро одним из самых креативныхРубрика: культура
30.09.2019 16:49
Фото Алёны Мартыновой из архива Сиб.фм
Фотохудожник около 17 лет снимал странные автобусные остановки и переключился на метро; за два года он собрал в одну книгу лучшие станции семи республик бывшего СССР.
Известный американский фотограф Крис Хервиг выпустил большой фотоальбом советского метро без рекламы. Путешественник, который более 17 лет снимал советские станции метро и остановки, 30 сентября оценил особенности новосибирского метрополитена.
Фотограф дал большое интервью американскому журналу Wire, где рассказал о публикации книги «Станции советского метро». Фотограф начал своё путешествие по Советскому союзу в начале 1990-х годов и проехал более 30 тысяч миль в поисках уникальных автобусных остановок. В 2017 году он начал снимать станции метро на фотокамеру Sony a7 III, проведя более 250 часов в метрополитенах семи бывших советских республик.
Иностранца задерживали более 30 раз, но фотохудожник смог получить нужные ему виды станций.
«В оформлении региональных станций метро было гораздо больше причудливости, индивидуальности и креативности, которые выходили за рамки привычного, пытались привлечь внимание или похвастаться убранством», – сообщил Крис Хервиг.
В Новосибирске самой впечатляющей станцией оказалась «Площадь Маркса».
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Напомним, 28 сентября новосибирцев удивил спящий пассажир с соколом в метро.
Никита Манько
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