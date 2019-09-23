«Он может погибнуть»: пса с ампутированной лапой ищут по всему Новосибирску

Лента новостейПредложить новость
Чиновники Минтруда РФ заказали новенькую «Камри» для новосибирской начальницы
Аниматор «Человека-паука» попал в суд за скрытную кражу у тёщи в Новосибирске
Суд наказал виновного в бердской авиакатастрофе с гибелью известного новосибирца
В рамках нацпроекта будут созданы новые места в детских садах Новосибирской области
Новосибирский водитель засудил мэрию за подводную впадину в асфальте
Дело о голодающих воспитанниках приюта в Чановском районе передали в Следком
Задачи по переселению новосибирцев из аварийного жилья обозначил Андрей Травников
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
«Он может погибнуть»: пса с ампутированной лапой ищут по всему НовосибирскуРубрика: общество, проиcшествия
30.09.2019 16:58
фото из группы «Инцидент Новосибирск» соцсети «ВКонтакте»
Пса с оторванной конечностью подобрали полгода назад; после операции по восстановлению он сбежал.
Сбежавшего пса по кличке Герман с оторванной лапой ищут после побега из клиники. Об этом сообщают сотрудники ветклиники. Долгое время животное не могли приручить – пёс боялся людей после перенесённой травмы. У Германа практически отсутствовала передняя лапа, которая держалась на мягких тканях.
Несколько дней назад ветеринары провели сложную операцию по восстановлению конечности. После этого во время очередной прогулки пёс сорвался с поводка и сбежал. Опасность в том, что швы еще не зажили, так что Герман может получить серьёзную инфекцию и погибнуть.
«Его видели перебегающим Ипподромскую, на проспекте Дзержинского в районе Берёзовой рощи. Потом он сделал круг и вернулся поближе к клинике на улицу Фрунзе, где его видели вечером в последний раз. Сейчас существует колоссальный риск гибели собаки в силу несостоятельности швов и присоединения инфекции. В связи с этим просим о помощи», – сообщают волонтёры.
Как говорят очевидцы, в последний раз пса видели в Октябрьском районе. Поиски животного продолжаются.
Напомним, «Центр по проблемам домашних животных» объявил акцию по раздаче собак животноводам.
Эмиль Фукс
Комментарии
Лента новостей
Чиновники Минтруда РФ заказали новенькую «Камри» для новосибирской начальницы
Аниматор «Человека-паука» попал в суд за скрытную кражу у тёщи в Новосибирске
Суд наказал виновного в бердской авиакатастрофе с гибелью известного новосибирца
В рамках нацпроекта будут созданы новые места в детских садах Новосибирской области
Новосибирский водитель засудил мэрию за подводную впадину в асфальте
Дело о голодающих воспитанниках приюта в Чановском районе передали в Следком
Задачи по переселению новосибирцев из аварийного жилья обозначил Андрей Травников
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
В Новый год загадаю доброе дело
Где и как в Новосибирске можно творить добро
Новости по теме
Популярное