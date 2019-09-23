«Он может погибнуть»: пса с ампутированной лапой ищут по всему Новосибирску

фото из группы «Инцидент Новосибирск» соцсети «ВКонтакте»

Пса с оторванной конечностью подобрали полгода назад; после операции по восстановлению он сбежал.

Сбежавшего пса по кличке Герман с оторванной лапой ищут после побега из клиники. Об этом сообщают сотрудники ветклиники. Долгое время животное не могли приручить – пёс боялся людей после перенесённой травмы. У Германа практически отсутствовала передняя лапа, которая держалась на мягких тканях.

Несколько дней назад ветеринары провели сложную операцию по восстановлению конечности. После этого во время очередной прогулки пёс сорвался с поводка и сбежал. Опасность в том, что швы еще не зажили, так что Герман может получить серьёзную инфекцию и погибнуть.

«Его видели перебегающим Ипподромскую, на проспекте Дзержинского в районе Берёзовой рощи. Потом он сделал круг и вернулся поближе к клинике на улицу Фрунзе, где его видели вечером в последний раз. Сейчас существует колоссальный риск гибели собаки в силу несостоятельности швов и присоединения инфекции. В связи с этим просим о помощи», – сообщают волонтёры.

Как говорят очевидцы, в последний раз пса видели в Октябрьском районе. Поиски животного продолжаются.

Напомним, «Центр по проблемам домашних животных» объявил акцию по раздаче собак животноводам.