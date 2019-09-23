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«Он может погибнуть»: пса с ампутированной лапой ищут по всему Новосибирску

Рубрика: общество, проиcшествия

30.09.2019 16:58

фото из группы «Инцидент Новосибирск» соцсети «ВКонтакте»

Пса с оторванной конечностью подобрали полгода назад; после операции по восстановлению он сбежал. 

Сбежавшего пса по кличке Герман с оторванной лапой ищут после побега из клиники. Об этом сообщают сотрудники ветклиники. Долгое время животное не могли приручить – пёс боялся людей после перенесённой травмы. У Германа практически отсутствовала передняя лапа, которая держалась на мягких тканях. 

Несколько дней назад ветеринары провели сложную операцию по восстановлению конечности. После этого во время очередной прогулки пёс сорвался с поводка и сбежал. Опасность в том, что швы еще не зажили, так что Герман может получить серьёзную инфекцию и погибнуть.

«Его видели перебегающим Ипподромскую, на проспекте Дзержинского в районе Берёзовой рощи. Потом он сделал круг и вернулся поближе к клинике на улицу Фрунзе, где его видели вечером в последний раз. Сейчас существует колоссальный риск гибели собаки в силу несостоятельности швов и присоединения инфекции. В связи с этим просим о помощи», – сообщают волонтёры.

Как говорят очевидцы, в последний раз пса видели в Октябрьском районе. Поиски животного продолжаются. 

Напомним, «Центр по проблемам домашних животных» объявил акцию по раздаче собак животноводам. 

Эмиль Фукс

Теги: животные Новосибирск

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сегодня 17:35 Общество 0 Коммент.

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сегодня 17:25 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 17:17 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:09 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:39 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:31 Общество 1 Коммент.

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сегодня 14:11 Общество 0 Коммент.

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Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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