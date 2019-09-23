Погода в Новосибирске 1 октября: потепление на несколько дней

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Погода в Новосибирске 1 октября: потепление на несколько днейРубрика: общество
01.10.2019 06:01
Фото Сиб.фм
По прогнозам синоптиков, во вторник 1 октября в Новосибирске потеплеет; осадков не ожидается.
В Западную Сибирь покидает циклон. По данным сайта gismeteo.ru погода 1 октября ожидается пасмурно, но без осадков. Температура воздух днём +5…+7 градусов, ночью -3…-1.
Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду с порывами до 5-8. Атмосферное давление 756 мм ртутного столба к вечеру незначительно вырастет.
Напомним, 29 сентября новосибирцев предупредили о приближающемся шторме.
Анатолий Якимов
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