Похитивший известную спортсменку бывший муж отправится под суд

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Мужчина похитил чемпионку России по горному бегу в июне; расследование уголовного дела завершено.

Уголовное дело по факту похищения 33-летней женщины бывшим мужем передано в суд, сообщает пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области. Известная новосибирская спортсменка Елена Рухляда провела взаперти одни сутки.

Экс-супруг ворвался в дом женщины и, угрожая ножом, связал потерпевшую и мужчину, который находился в доме. Затем злоумышленник на автомобиле отвёз похищенную к реке Оби и на приготовленной заранее лодке увёз вниз по течению.

На поиски пропавшей спортсменки направились следователи, волонтёры и полицейские – на следующие сутки местоположение похищенной было установлено. Женщину обнаружили на территории Кубинского сельсовета Новосибирской области.

Возбуждено уголовное дело по факту похищения, незаконного лишения свободы и неправомерного завладения автомобилем. Материалы дела направили в суд для рассмотрения.

Напомним, неделю назад тело пропавшего в начале сентября пожилого мужчины обнаружили на одном из кладбищ Новосибирской области.