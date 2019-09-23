Пожар на ферме под Новосибирском убил больше сотни животных

Лента новостейПредложить новость
«Всю застройку напечатали по факсу» – школьник сочинил рэп по геокартам Новосибирска
Когда потеплеет в вашей квартире: в Новосибирске начали подключать жилые дома
Два пешехода попали в больницу после штормового предупреждения в Новосибирске
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Пожар на ферме под Новосибирском убил больше сотни животныхРубрика: проиcшествия
30.09.2019 08:39
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
В Новосибирской области во время пожара на ферме погибли телята; МЧС устанавливает причины возгорания.
Возгорание произошло в помещении фермы села Новоспасск Барабинского района Новосибирской области, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.
В пожаре погибли 154 телёнка. Здание фермы уничтожено на площади 1200 квадратных метров. Никто из работников фермы не пострадал.
По предварительным данным, возгорание могло случиться из-за неправильной эксплуатации электрооборудования.
Устанавливаются причины ЧП и ущерб крестьянскому хозяйству.
Напомним, в начале сентября в Новосибирске за одну ночь сгорели три дома.
Татьяна Картавых
Комментарии
Лента новостей
«Всю застройку напечатали по факсу» – школьник сочинил рэп по геокартам Новосибирска
Когда потеплеет в вашей квартире: в Новосибирске начали подключать жилые дома
Два пешехода попали в больницу после штормового предупреждения в Новосибирске
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Стратегия не прошла
У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Новости по теме
Популярное