Пожар на ферме под Новосибирском убил больше сотни животных

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В Новосибирской области во время пожара на ферме погибли телята; МЧС устанавливает причины возгорания.

Возгорание произошло в помещении фермы села Новоспасск Барабинского района Новосибирской области, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

В пожаре погибли 154 телёнка. Здание фермы уничтожено на площади 1200 квадратных метров. Никто из работников фермы не пострадал.

По предварительным данным, возгорание могло случиться из-за неправильной эксплуатации электрооборудования.

Устанавливаются причины ЧП и ущерб крестьянскому хозяйству.

Напомним, в начале сентября в Новосибирске за одну ночь сгорели три дома.