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Реализация госпрограмм в Новосибирской области в целом эффективна

Рубрика: общество

30.09.2019 19:28

Фото Законодательное собрание Новосибирской области

Оценку эффективности государственных программ в 2018 году и ход их реализации обсудили депутаты на заседании комитета Законодательного собрания Новосибирской области по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности; всего в прошлом году на территории региона осуществлялась реализация 35 государственных программ. 

О том, как были реализованы государственные программы на территории области, депутатам рассказал исполняющий обязанности министра экономического развития Лев Решетников. По его словам, в регионе осуществлялась реализация 35 государственных программ. На их реализацию было направлено из всех источников финансирования 161,6 миллиарда рублей или 97,2% от запланированного объёма. За счёт федерального и областного бюджетов – 133 миллиарда или 97%. По сравнению с 2017 годом объем финансирования госпрограмм увеличился на 15,8%. В частности рост финансирования был отмечен по всем источникам. Исключение составили местные бюджеты – 83% уровню 2017 года.

По информации министра, из общего объема финансовых затрат более 77 % предусмотрено на реализацию таких государственных программ как: «Развитие здравоохранения Новосибирской области на 2013- 2020 годы», «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи в Новосибирской области на 2015-2025 годы», «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014- 2020 годы», «Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2020 годы», «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2015-2022 годах».

Департамент Законодательного собрания Новосибирской области по социально-экономическим вопросам признал выполнение 33 государственных программ эффективным. И только две программы «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области в 2015-2020 годах» и «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области на 2015-2020 годы» были признаны недостаточно эффективными.

Как отметил Заместитель председателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Валентин Сичкарев, подобный доклад депутаты рассмотрели второй раз.

«Данный отчёт синхронен, в первую очередь, с бюджетом Новосибирской области. Вторая сторона – наказы избирателей. Все 35 государственных программ направлены на улучшение жизни людей на территории нашей области. На мой взгляд, самый лучший показатель – это совокупная стоимость госпрограмм. В прошлом году мы с вами выполнили наказы избирателей примерно на 25 миллиардов рублей, в этом году может быть до 40 миллиардов доберемся. Это говорит о том, что мы из экономики Новосибирской области большее количество денег можем направлять на выполнение наказов избирателей. Но, вместе с тем, потолок, которого нужно нам достичь еще очень высоко», — подчеркнул депутат.

Депутат Валерий Червов оценил сложность стоящих перед регионом задач.

«Главный показатель всей экономики – доходы населения. Доходы населения растут – растет потребление. А у нас доходы упали, потребление упало, производство падает. У нас развитие экономики в целом буксует, инвестиционная активность буксует – есть над чем серьезно думать. Это главная наша экономическая задача – качество жизни», — сказал он.

Подводя итоги, председатель комитета Александр Морозов отметил, что 96% бюджетной и плановой жизни в Новосибирской области реализуются через госпрограммы. И это очень хороший показатель.

«Выполнение наказов избирателей, которое тоже характеризует и наши возможности, и возможности бюджета, и влияние депутата на округе. Но хочу еще раз обозначить более объективную перспективу – это стандарты социально-экономического развития территорий, которые вобрали бы в себя синтетическую оценку качества жизни на этих территориях. Люди в Новосибирской области живут в разных условиях – у кого-то бассейн, а у кого-то даже тротуара нет. Эти все позиции сформировались десятилетиями, и хорошо бы справедливость для жителей нашей общей территории восстановить и отразить это, в том числе и в наказах избирателей. Да, кому-то придется ужаться, но с другой стороны, если бы мы эту ситуацию выровняли, то субъективизма уже было бы меньше, действовала бы константная составляющая, которая определяла бы жизнь территории. Это предложение от нас поступало уже давно, но пока вы нас не слышите», – обратился Александр Морозов к и.о. министра экономразвития.

Члены комитета приняли информацию к сведению. Также они решили направить правительству региона аналитическую справку департамента Заксобрания региона по социально-экономическим вопросам для учёта в работе.

Напомним, в середине сентября члены комитета Законодательного собрания по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям отправили на доработку проект плана реализации «Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года». 

 

Анатолий Якимов

Теги: Новосибирская область Законодательное собрание

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