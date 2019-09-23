Россиянам разрешили не платить НДФЛ

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Часть жителей России теперь может не платить налог на доходы физических лиц; президент подписал закон.

Президент России подписал закон, согласно которому от уплаты налога на доходы физических лиц освобождаются несколько категорий граждан. Документ размещён на портале правовой информации.

Согласно тексту закона, платить налог больше не будут пострадавшие от стихийных бедствий, терактов и чрезвычайных ситуаций и их семьи.

Также от уплаты НДФЛ освобождаются россияне, которые сдавали своё жильё пострадавшим от ЧС.

От уплаты НДФЛ также освобождены студенты и аспиранты, которые получают материальную помощь в размере не более 4 тысяч рублей в год.

Напомним, в начале сентября президент Путин посетил Иркутскую область, пострадавшую от паводка.