Россиянам разрешили не платить НДФЛ

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Россиянам разрешили не платить НДФЛРубрика: общество
30.09.2019 09:27
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Часть жителей России теперь может не платить налог на доходы физических лиц; президент подписал закон.
Президент России подписал закон, согласно которому от уплаты налога на доходы физических лиц освобождаются несколько категорий граждан. Документ размещён на портале правовой информации.
Согласно тексту закона, платить налог больше не будут пострадавшие от стихийных бедствий, терактов и чрезвычайных ситуаций и их семьи.
Также от уплаты НДФЛ освобождаются россияне, которые сдавали своё жильё пострадавшим от ЧС.
От уплаты НДФЛ также освобождены студенты и аспиранты, которые получают материальную помощь в размере не более 4 тысяч рублей в год.
Напомним, в начале сентября президент Путин посетил Иркутскую область, пострадавшую от паводка.
Татьяна Картавых
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