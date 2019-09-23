Россиянам разрешили не платить НДФЛ

3 балла
+3
64.42 70.32
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

В Новосибирске найдена теплотрасса которую подключат 6 декабря

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

Капитан стал фигурантом дела за незаконный оборот осетра

сегодня 11:19 Общество 0 Коммент.

Новосибирским пенсионерам предлагают билеты на поезд за полцены

сегодня 11:03 Общество 0 Коммент.

Похитивший известную спортсменку бывший муж отправится под суд

сегодня 10:41 Общество 0 Коммент.

СК подтвердил смерть мужчины в столовой в Новосибирске

сегодня 10:11 Хроника 0 Коммент.

Трёхлетние близняшки сгорели в полыхающем доме

сегодня 10:03 Хроника 0 Коммент.

«Спартак» уволил главного тренера

сегодня 09:52 Общество 0 Коммент.

Сбил и скрылся: неизвестного водителя ищут в Новосибирске

сегодня 09:39 Хроника 0 Коммент.

В Кузбассе выпал снег

сегодня 09:02 Общество 0 Коммент.

Пожар на ферме под Новосибирском убил больше сотни животных

сегодня 08:39 Хроника 0 Коммент.

«Всю застройку напечатали по факсу» – школьник сочинил рэп по геокартам Новосибирска

сегодня 08:25 Культура 0 Коммент.

Когда потеплеет в вашей квартире: в Новосибирске начали подключать жилые дома

сегодня 08:17 Общество 0 Коммент.

Два пешехода попали в больницу после штормового предупреждения в Новосибирске

сегодня 07:48 Хроника 0 Коммент.

Новосибирск: события 30 сентября

сегодня 06:07 Общество 0 Коммент.

Топ-5: Самые богатые губернаторы Сибири

сегодня 05:05 Общество 0 Коммент.

На школьника в Новосибирске наехала маршрутка

вчера 22:26 Хроника 0 Коммент.

Штормовое предупреждение в Новосибирске

вчера 21:17 Общество 0 Коммент.

ФК «Новосибирск» в игре с «Зенитом» победил впервые за месяц

вчера 19:15 Общество 0 Коммент.

Скорый снег в Новосибирске пообещал гидрометцентр

вчера 19:08 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам разрешили не платить НДФЛ

Рубрика: общество

30.09.2019 09:27

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Часть жителей России теперь может не платить налог на доходы физических лиц; президент подписал закон.

Президент России подписал закон, согласно которому от уплаты налога на доходы физических лиц освобождаются несколько категорий граждан. Документ размещён на портале правовой информации.

Согласно тексту закона, платить налог больше не будут пострадавшие от стихийных бедствий, терактов и чрезвычайных ситуаций и их семьи.

Также от уплаты НДФЛ освобождаются россияне, которые сдавали своё жильё пострадавшим от ЧС.

От уплаты НДФЛ также освобождены студенты и аспиранты, которые получают материальную помощь в размере не более 4 тысяч рублей в год.

Напомним, в начале сентября президент Путин посетил Иркутскую область, пострадавшую от паводка.

 

Татьяна Картавых

Теги: налоги Россия

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

В Новосибирске найдена теплотрасса которую подключат 6 декабря

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

Капитан стал фигурантом дела за незаконный оборот осетра

сегодня 11:19 Общество 0 Коммент.

Новосибирским пенсионерам предлагают билеты на поезд за полцены

сегодня 11:03 Общество 0 Коммент.

Похитивший известную спортсменку бывший муж отправится под суд

сегодня 10:41 Общество 0 Коммент.

СК подтвердил смерть мужчины в столовой в Новосибирске

сегодня 10:11 Хроника 0 Коммент.

Трёхлетние близняшки сгорели в полыхающем доме

сегодня 10:03 Хроника 0 Коммент.

«Спартак» уволил главного тренера

сегодня 09:52 Общество 0 Коммент.

Сбил и скрылся: неизвестного водителя ищут в Новосибирске

сегодня 09:39 Хроника 0 Коммент.

В Кузбассе выпал снег

сегодня 09:02 Общество 0 Коммент.

Пожар на ферме под Новосибирском убил больше сотни животных

сегодня 08:39 Хроника 0 Коммент.

«Всю застройку напечатали по факсу» – школьник сочинил рэп по геокартам Новосибирска

сегодня 08:25 Культура 0 Коммент.

Когда потеплеет в вашей квартире: в Новосибирске начали подключать жилые дома

сегодня 08:17 Общество 0 Коммент.

Два пешехода попали в больницу после штормового предупреждения в Новосибирске

сегодня 07:48 Хроника 0 Коммент.

Новосибирск: события 30 сентября

сегодня 06:07 Общество 0 Коммент.

Топ-5: Самые богатые губернаторы Сибири

сегодня 05:05 Общество 0 Коммент.

На школьника в Новосибирске наехала маршрутка

вчера 22:26 Хроника 0 Коммент.

Штормовое предупреждение в Новосибирске

вчера 21:17 Общество 0 Коммент.

ФК «Новосибирск» в игре с «Зенитом» победил впервые за месяц

вчера 19:15 Общество 0 Коммент.

Скорый снег в Новосибирске пообещал гидрометцентр

вчера 19:08 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
09.01.2019

Заживём по-новому

Новые законы и экономические реформы, которые изменят жизн...

Читать далее
Image
03.12.2018

Закон о самозанятых: кнут и пряник налоговых правил

Чем грозит закон о самозанятых обычным фриланс...

Читать далее
Image
26.06.2018

Карты под контролем

С 1 июля в России вступают в силу поправки в налоговый...

Читать далее
Image
22.06.2018

Утечка пивных акцизов

Новосибирские общественники объявили войну теневом...

Читать далее
Image
06.04.2018

Беспощадный сбор

Автолюбителям придётся выложить ещё более сотни тысяч за яп...

Читать далее
Image
19.07.2016

Самолёт и пельмени

Какие продукты дал миру Новосибирск

Читать далее

Новости по теме

В России пополнился список «роскошных» автомобилей 25.09.2019 В двух сибирских регионах чаще всего теряются дети 24.09.2019 В Новосибирске состоится торгово-экономическая миссия казахстанских товаропроизводителей 23.09.2019 Российские спортсмены могут пропустить Олимпийские игры-2020 в Токио 22.09.2019

Популярное

Image

Анастасии Заворотнюк принесли её маленькую дочь Милу

Image

«Алчность не знает границ»: медработница тайком сделала фото Анас...

Image

Анастасия Заворотнюк оформила завещание в больнице

Image

«Упитанного мутанта» выловила в реке сибирячка

Image

Врачи перестали бороться за жизнь Анастасии Заворотнюк

Image

Студентка в наручниках освободилась благодаря спасателям Новосиби...

Image

«Праздник удался»: воспитатели детского сада устроили ночью шумну...

Image

Новосибирский автодом из «ГАЗели» покорил YouTube

Image

В центре Новосибирска горит жилой дом

Image

«Так чувственно и страстно»: сибирячка покорила соцсети танцем на...

Image

МЧС: ночной ураган надвигается на Новосибирск

Image

Новосибирский борец Роман Власов женился на чемпионке мира

Image

Пожилого новосибирца убили и закопали на кладбище