Сбербанк вновь снижает ставки по ипотеке

Лента новостейПредложить новость
Чиновники Минтруда РФ заказали новенькую «Камри» для новосибирской начальницы
Аниматор «Человека-паука» попал в суд за скрытную кражу у тёщи в Новосибирске
Суд наказал виновного в бердской авиакатастрофе с гибелью известного новосибирца
В рамках нацпроекта будут созданы новые места в детских садах Новосибирской области
Новосибирский водитель засудил мэрию за подводную впадину в асфальте
Дело о голодающих воспитанниках приюта в Чановском районе передали в Следком
Задачи по переселению новосибирцев из аварийного жилья обозначил Андрей Травников
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Сбербанк вновь снижает ставки по ипотекеРубрика: бизнес
30.09.2019 17:27
Фото с сайта pixabay.com
Теперь приобрести квартиры в новостройке в ипотеку можно по ставке от 7,3 %, квартиру на вторичном рынке — от 8,8 %, а рефинансировать ипотеку другого банка по ставке от 9,5 % годовых; снижение ставок составит 0,6 процентного пункта по рефинансированию ипотечных кредитов других банков и 0,3 п.п. на большинство продуктов ипотечного кредитования Сбербанка.
Сбербанк сообщает о снижении процентных ставок по ипотечным кредитам, заявки на которые будут поданы с 01.10.2019. Теперь приобрести квартиры в новостройке в ипотеку можно по ставке от 7,3 % годовых, а квартиру на вторичном рынке – от 8,8 %.
Также клиентам других банков доступно рефинансирование ипотеки по ставке от 9,5 %.
Снижение ставок по заявкам, поданным с 01.10.2019 (кроме продукта «Военная ипотека» и Программы государственной поддержки для семей с детьми), составит 0,3 п.п. на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости.
Снижение процентных ставок на рефинансирование ипотечных кредитов других банков составило 0,6 %.
Минимальная ставка на приобретение готового жилья в ипотеку составит 8,8 % годовых с учётом дисконта для зарплатных клиентов Сбербанка, участия в акциях «Молодая семья» и «Скидка 0,3 % на "ДомКлик"».
Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования с застройщиками для зарплатных клиентов банка составит 7,3 %.
Рассчитать условия кредита, подать заявку на ипотеку со сниженной ставкой, а также рефинансировать ипотечный кредит на выгодных условиях можно онлайн на DomClick.ru.
Николай Васев, директор дивизиона «ДомКлик»:
«Мы продолжаем работать в направлении повышения доступности жилья и снова снижаем ставки на ипотечные кредиты. Снижение ставок в совокупности с первоначальным взносом от 10 % и удобным оформлением ипотеки онлайн на DomClick.ru позволит многим россиянам, которые ранее задумывались о приобретении недвижимости, решить свой квартирный вопрос уже в этом году».
Напомним, 27 сентября стало известно, что Сбербанк сокращает срок рассмотрения заявок по проектному финансированию до 25 дней.
Анатолий Якимов
Комментарии
Лента новостей
Чиновники Минтруда РФ заказали новенькую «Камри» для новосибирской начальницы
Аниматор «Человека-паука» попал в суд за скрытную кражу у тёщи в Новосибирске
Суд наказал виновного в бердской авиакатастрофе с гибелью известного новосибирца
В рамках нацпроекта будут созданы новые места в детских садах Новосибирской области
Новосибирский водитель засудил мэрию за подводную впадину в асфальте
Дело о голодающих воспитанниках приюта в Чановском районе передали в Следком
Задачи по переселению новосибирцев из аварийного жилья обозначил Андрей Травников
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Кредитные метры
Новосибирцы набрали ипотечных кредитов на 134,4 млрд рублей, ...
Карты под контролем
С 1 июля в России вступают в силу поправки в налоговый...
Как получить возможность снизить затраты на расчётно-кассовое обслуживание
Способы э...
Отраслевой экспертный подход к развитию крупного и среднего бизнеса
Сбербанк предлагает выг...
Новости по теме
Популярное