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Сбербанк вновь снижает ставки по ипотеке

Рубрика: бизнес

30.09.2019 17:27

Фото с сайта pixabay.com

Теперь приобрести квартиры в новостройке в ипотеку можно по ставке от 7,3 %, квартиру на вторичном рынке — от 8,8 %, а рефинансировать ипотеку другого банка по ставке от 9,5 % годовых; снижение ставок составит 0,6 процентного пункта по рефинансированию ипотечных кредитов других банков и 0,3 п.п. на большинство продуктов ипотечного кредитования Сбербанка.

Сбербанк сообщает о снижении процентных ставок по ипотечным кредитам, заявки на которые будут поданы с 01.10.2019. Теперь приобрести квартиры в новостройке в ипотеку можно по ставке от 7,3 % годовых, а квартиру на вторичном рынке – от 8,8 %. 

Также клиентам других банков доступно рефинансирование ипотеки по ставке от 9,5 %. 

Снижение ставок по заявкам, поданным с 01.10.2019 (кроме продукта «Военная ипотека» и Программы государственной поддержки для семей с детьми), составит 0,3 п.п. на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости. 

Снижение процентных ставок на рефинансирование ипотечных кредитов других банков составило 0,6 %.

Минимальная ставка на приобретение готового жилья в ипотеку составит 8,8 % годовых с учётом дисконта для зарплатных клиентов Сбербанка, участия в акциях «Молодая семья» и «Скидка 0,3 % на "ДомКлик"». 

Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования с застройщиками для зарплатных клиентов банка составит 7,3 %.

Рассчитать условия кредита, подать заявку на ипотеку со сниженной ставкой, а также рефинансировать ипотечный кредит на выгодных условиях можно онлайн на DomClick.ru. 

Николай Васев, директор дивизиона «ДомКлик»:

«Мы продолжаем работать в направлении повышения доступности жилья и снова снижаем ставки на ипотечные кредиты. Снижение ставок в совокупности с первоначальным взносом от 10 % и удобным оформлением ипотеки онлайн на DomClick.ru позволит многим россиянам, которые ранее задумывались о приобретении недвижимости, решить свой квартирный вопрос уже в этом году».

Напомним, 27 сентября стало известно, что Сбербанк сокращает срок рассмотрения заявок по проектному финансированию до 25 дней.

 

Анатолий Якимов

Теги: ипотека Сбербанк кредит

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