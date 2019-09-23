Сбил и скрылся: неизвестного водителя ищут в Новосибирске

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Сбил и скрылся: неизвестного водителя ищут в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
30.09.2019 09:39
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
ГИБДД в Новосибирске начала розыскное производство; пострадала женщина-пешеход.
ГИБДД по Новосибирску объявила в розыск неизвестного водителя, который травмировал пешехода на зебре.
ДТП произошло сегодня в 7 часов утра в Первомайском районе Новосибирска.
«Водитель на неустановленном автомобиле сбил женщину-пешехода в зоне нерегулируемого пешеходного перехода и скрылся с места наезда», – рассказал Сиб.фм инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.
Пострадавшую доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.
ГИБДД просит всех очевидцев наезда сообщить в дежурную часть.
Напомним, вечером 29 сентября в Новосибирске маршрутка сбила ребёнка.
Татьяна Картавых
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Два пешехода попали в больницу после штормового предупреждения в Новосибирске
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