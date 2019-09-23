Сбил и скрылся: неизвестного водителя ищут в Новосибирске

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ГИБДД в Новосибирске начала розыскное производство; пострадала женщина-пешеход.

ГИБДД по Новосибирску объявила в розыск неизвестного водителя, который травмировал пешехода на зебре.

ДТП произошло сегодня в 7 часов утра в Первомайском районе Новосибирска.

«Водитель на неустановленном автомобиле сбил женщину-пешехода в зоне нерегулируемого пешеходного перехода и скрылся с места наезда», – рассказал Сиб.фм инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.

Пострадавшую доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

ГИБДД просит всех очевидцев наезда сообщить в дежурную часть.

Напомним, вечером 29 сентября в Новосибирске маршрутка сбила ребёнка.