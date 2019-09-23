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сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

Капитан стал фигурантом дела за незаконный оборот осетра

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Похитивший известную спортсменку бывший муж отправится под суд

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сегодня 10:03 Хроника 0 Коммент.

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Секретные материалы: что нужно знать о новостройках

Рубрика: бизнес, общество

30.09.2019 14:22

фото предоставлено гк «расцветай»

В Новосибирске есть примеры, когда стоимость квадратного метра в рядом стоящих новостройках очень разнится. На первый взгляд всё одинаково: локация, социальная инфраструктура, планировки. В чём же тогда разница – недоумевают потенциальные покупатели. Начинают детально изучать вопрос: выясняется, что застройщик сэкономил на строительных материалах. 

По утверждению экспертов рынка, использование некачественных материалов — это не только причинение дискомфорта новосёлам, но и невыгодное вложение денег: дома, построенные из некачественных материалов, будут быстро терять в цене, и такую квартиру в дальнейшем будет тяжело продать.

Компании, которые работают в сегменте «комфорт+» и дорожат репутацией, на материалах не экономят. Один из застройщиков, которые придерживаются этого принципа, – ГК «Расцветай». К примеру, при строительстве ЖК «Расцветай на Маркса», ЖК «Расцветай на Гоголя» и «Дома на Федосеева» использован облицовочный кирпич, применяемый в Новосибирске при возведении объектов бизнес-класса. Для устройства монолитных конструкций в домах ГК «Расцветай» применяется опалубка PERI, благодаря которой достигается безупречно ровная поверхность монолитного железобетона – этот фактор сокращает затраты на отделочные работы. Окна со стеклопакетом Lifeglass, эффективно удерживают тепло зимой и сохраняют прохладу летом, из-за чего экономится электрическая и тепловая энергия. Для обеспечения комфортного проживания в квартирах ГК «Расцветай» застройщик также устанавливает современные блочные индивидуальные тепловые пункты, которые имеют высокие потребительские свойства: надёжность, эстетичный вид и сокращение срока монтажа. Кроме того, в новостройках ГК «Расцветай» используются распределительные коллекторы, в квартирах – трубы горизонтальной разводки из сшитого полиэтилена и приборы отопления от ведущих европейских производителей со встроенной термодинамикой.

При выборе жилья в новостройке каждый желающий может записаться на экскурсии жилых комплексов ГК «Расцветай» и увидеть, чем квартиры класса «комфорт+» отличаются от других предложений на рынке новостроек.

Записаться на экскурсию можно по телефону 255-88-22

Застройщик: ООО «Расцветай на Маркса». Проектная декларация на сайте: гкрасцветай.рф

Застройщик: ООО «Расцветай на Гоголя». Проектная декларация на сайте: гкрасцветай.рф

Застройщик: ООО «Специализированный застройщик «Дом на Федосеева». Проектная декларация на сайте: гкрасцветай.рф

 

Полина Кузнецова

Теги: Новосибирская область новостройки

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Лента новостей

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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