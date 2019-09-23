СК подтвердил смерть мужчины в столовой в Новосибирске

фото из группы «Инцидент Новосибирск» соцсети «ВКонтакте»

Тело без признаков жизни нашла сотрудница; следов насилия не обнаружено.

Тело мужчины обнаружила работница кафе «Вилка-Ложка» на улице Станиславского. Инцидент произошёл сегодня утром. Как сообщили Сиб.фм в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области, по факту обнаружения трупа 47-летнего мужчины без признаков насильственной смерти проводится доследственная проверка.

Заведение на время проверки остаётся закрытым. На месте находятся сотрудники полиции и следователи. Причины смерти пока не установлены. Подробности происшествия выясняются.

Напомним, сегодня утром от взрыва в Барнауле погиб человек.