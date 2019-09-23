СК подтвердил смерть мужчины в столовой в Новосибирске

Лента новостейПредложить новость
«Всю застройку напечатали по факсу» – школьник сочинил рэп по геокартам Новосибирска
Когда потеплеет в вашей квартире: в Новосибирске начали подключать жилые дома
Два пешехода попали в больницу после штормового предупреждения в Новосибирске
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
СК подтвердил смерть мужчины в столовой в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
30.09.2019 10:11
фото из группы «Инцидент Новосибирск» соцсети «ВКонтакте»
Тело без признаков жизни нашла сотрудница; следов насилия не обнаружено.
Тело мужчины обнаружила работница кафе «Вилка-Ложка» на улице Станиславского. Инцидент произошёл сегодня утром. Как сообщили Сиб.фм в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области, по факту обнаружения трупа 47-летнего мужчины без признаков насильственной смерти проводится доследственная проверка.
Заведение на время проверки остаётся закрытым. На месте находятся сотрудники полиции и следователи. Причины смерти пока не установлены. Подробности происшествия выясняются.
Напомним, сегодня утром от взрыва в Барнауле погиб человек.
Эмиль Фукс
Комментарии
Лента новостей
«Всю застройку напечатали по факсу» – школьник сочинил рэп по геокартам Новосибирска
Когда потеплеет в вашей квартире: в Новосибирске начали подключать жилые дома
Два пешехода попали в больницу после штормового предупреждения в Новосибирске
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Новости по теме
Популярное