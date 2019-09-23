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«Спартак» уволил главного тренера

Рубрика: общество, спорт

30.09.2019 09:52

Фото с сайта ФК «Спартак»

«Красно-белые» проиграли четыре матча подряд на чемпионате России; следующий матч пройдёт под руководством Сергея Кузнецова.

Олег Кононов подал заявление об увольнении после поражения от «Оренбурга». Об этом накануне сообщила пресс-служба «Спартака». Это поражение – четвёртое подряд в сезоне.

«Оренбург» обыграл «Спартак» со счётом 2:1 29 сентября. До этого москвичи проиграли «Уралу», «Уфе» и «Зениту». Следующий матч «Спартак» сыграет с «Краснодаром».

К тому времени команду будет готовить Сергей Кузнецов. Украинский и молдавский футболист с 2018 года работает в штабе Кононова – тот привёл его с собой, когда взял шефство над клубом. Долгое время после завершения карьеры Кузнецов был перевозчиком у команды, однако Кононов сам посоветовал ему стать тренером. Сейчас Кузнецов назначен на пост исполняющего обязанности главного тренера. 

Ещё две недели назад Кононов пытался уволиться – поводом стало домашнее поражение от «Урала». Тогда владелец клуба опроверг это заявление, сказав, что тренер проработает в клубе до конца года. 

Напомним, накануне ФК «Новосибирск» одержал первую победу за месяц над иркутским «Зенитом».

Эмиль Фукс

Теги: футбол Новосибирск

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Два пешехода попали в больницу после штормового предупреждения в Новосибирске

сегодня 07:48 Хроника 0 Коммент.

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

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18.07.2019 Политика 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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