Суд над экс-начальником департамента мэрии начался в Новосибирске

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Суд над экс-начальником департамента мэрии начался в НовосибирскеРубрика: общество
30.09.2019 13:52
Фото Ростислава Нетисова С САЙТА VSEON.COM
Экс-чиновник обвиняется в превышении полномочий дважды; дело начали слушать в суде почти через год после задержания.
Бывший чиновник Юрий Кузнецов ответит по обвинению в десятикратных скидках при продаже земли. Сегодня, 30 сентября, Центральный районный суд назначил первое заседание по делу о превышении должностных полномочий.
Скандал с обысками в мэрии начался ещё 31 октября 2018 года, тогда был задержан начальник департамента земельных и имущественных отношений Юрий Кузнецов. По данным пресс-службы СУ Следственного комитета России по Новосибирской области, чиновника подозревали в превышении должностных полномочий с ущербом бюджету на сумму более 14 миллионов рублей.
По версии следствия, Юрий Кузнецов поручил подчинённым подготовить договор купли-продажи земельного участка в Первомайском районе с предоставлением льготы, на которую покупатель не имел права.
За месяц до задержания Юрий Кузнецов рассказывал в интервью, что мэрия заключила более 1,4 тысячи договоров аренды земли с застройщиками, годовая арендная плата в городской бюджет должна была составить более 2,2 миллиарда рублей.
Напомним, 22 апреля оперативники пришли с обысками в структурное подразделение мэрии Новосибирска.
Никита Манько
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