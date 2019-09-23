Суд над экс-начальником департамента мэрии начался в Новосибирске

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Экс-чиновник обвиняется в превышении полномочий дважды; дело начали слушать в суде почти через год после задержания.

Бывший чиновник Юрий Кузнецов ответит по обвинению в десятикратных скидках при продаже земли. Сегодня, 30 сентября, Центральный районный суд назначил первое заседание по делу о превышении должностных полномочий.

Скандал с обысками в мэрии начался ещё 31 октября 2018 года, тогда был задержан начальник департамента земельных и имущественных отношений Юрий Кузнецов. По данным пресс-службы СУ Следственного комитета России по Новосибирской области, чиновника подозревали в превышении должностных полномочий с ущербом бюджету на сумму более 14 миллионов рублей.

По версии следствия, Юрий Кузнецов поручил подчинённым подготовить договор купли-продажи земельного участка в Первомайском районе с предоставлением льготы, на которую покупатель не имел права.

За месяц до задержания Юрий Кузнецов рассказывал в интервью, что мэрия заключила более 1,4 тысячи договоров аренды земли с застройщиками, годовая арендная плата в городской бюджет должна была составить более 2,2 миллиарда рублей.

Напомним, 22 апреля оперативники пришли с обысками в структурное подразделение мэрии Новосибирска.