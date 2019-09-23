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Суд над экс-начальником департамента мэрии начался в Новосибирске

Рубрика: общество

30.09.2019 13:52

Фото Ростислава Нетисова С САЙТА VSEON.COM

Экс-чиновник обвиняется в превышении полномочий дважды; дело начали слушать в суде почти через год после задержания.

Бывший чиновник Юрий Кузнецов ответит по обвинению в десятикратных скидках при продаже земли. Сегодня, 30 сентября, Центральный районный суд назначил первое заседание по делу о превышении должностных полномочий.

Скандал с обысками в мэрии начался ещё 31 октября 2018 года, тогда был задержан начальник департамента земельных и имущественных отношений Юрий Кузнецов. По данным пресс-службы СУ Следственного комитета России по Новосибирской области, чиновника подозревали в превышении должностных полномочий с ущербом бюджету на сумму более 14 миллионов рублей. 

По версии следствия, Юрий Кузнецов поручил подчинённым подготовить договор купли-продажи земельного участка в Первомайском районе с предоставлением льготы, на которую покупатель не имел права. 

За месяц до задержания Юрий Кузнецов рассказывал в интервью, что мэрия заключила более 1,4 тысячи договоров аренды земли с застройщиками, годовая арендная плата в городской бюджет должна была составить более 2,2 миллиарда рублей. 

Напомним, 22 апреля оперативники пришли с обысками в структурное подразделение мэрии Новосибирска.

 

Никита Манько

Теги: земля чиновники суд Мэрия Новосибирска

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сегодня 14:11 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:02 Общество 0 Коммент.

Суд над экс-начальником департамента мэрии начался в Новосибирске

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сегодня 11:19 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:52 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:39 Хроника 0 Коммент.

В Кузбассе выпал снег

сегодня 09:02 Общество 0 Коммент.

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Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

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В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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