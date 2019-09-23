Тепло уже в пути: сколько домов подключили к теплоснабжению в Новосибирске

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Подключение жилого фонда пройдёт в четыре этапа; уже сегодня батареи в квартирах начали теплеть.

По состоянию на 16:00 30 сентября в Новосибирске подключили к системе отопления более тысячи социальных и жилых объектов. Об этом Сиб.фм сообщили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании.

Как сообщал ранее Сиб.фм, мэр Новосибирска подписал постановление о начале отопительного сезона 25 сентября. Тогда батареи начали теплеть в больницах, школах и детских садах. В квартиры подавать тепло начали сегодня, 30 сентября. Однако процесс этот постепенный, пройдёт он в четыре этапа: первый закончится завтра, 1 октября, второй этап будет длиться два дня, со 2 по 3 октября, третий пройдёт 4-5 октября. Последний этап закончится 6-7 октября, и тогда все новосибирцы смогут от души погреться дома.

Чтобы узнать, когда потеплеет в вашей квартире, можно воспользоваться онлайн-картой СГК.

Напомним, 28 сентября был опубликован график подачи отопления в жилых домах.