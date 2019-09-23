Тепло уже в пути: сколько домов подключили к теплоснабжению в Новосибирске

Лента новостейПредложить новость
Чиновники Минтруда РФ заказали новенькую «Камри» для новосибирской начальницы
Аниматор «Человека-паука» попал в суд за скрытную кражу у тёщи в Новосибирске
Суд наказал виновного в бердской авиакатастрофе с гибелью известного новосибирца
В рамках нацпроекта будут созданы новые места в детских садах Новосибирской области
Новосибирский водитель засудил мэрию за подводную впадину в асфальте
Дело о голодающих воспитанниках приюта в Чановском районе передали в Следком
Задачи по переселению новосибирцев из аварийного жилья обозначил Андрей Травников
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Тепло уже в пути: сколько домов подключили к теплоснабжению в НовосибирскеРубрика: общество
30.09.2019 16:24
фото с сайта pixabay.com
Подключение жилого фонда пройдёт в четыре этапа; уже сегодня батареи в квартирах начали теплеть.
По состоянию на 16:00 30 сентября в Новосибирске подключили к системе отопления более тысячи социальных и жилых объектов. Об этом Сиб.фм сообщили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании.
Как сообщал ранее Сиб.фм, мэр Новосибирска подписал постановление о начале отопительного сезона 25 сентября. Тогда батареи начали теплеть в больницах, школах и детских садах. В квартиры подавать тепло начали сегодня, 30 сентября. Однако процесс этот постепенный, пройдёт он в четыре этапа: первый закончится завтра, 1 октября, второй этап будет длиться два дня, со 2 по 3 октября, третий пройдёт 4-5 октября. Последний этап закончится 6-7 октября, и тогда все новосибирцы смогут от души погреться дома.
Чтобы узнать, когда потеплеет в вашей квартире, можно воспользоваться онлайн-картой СГК.
Напомним, 28 сентября был опубликован график подачи отопления в жилых домах.
Никита Минин
Комментарии
Лента новостей
Чиновники Минтруда РФ заказали новенькую «Камри» для новосибирской начальницы
Аниматор «Человека-паука» попал в суд за скрытную кражу у тёщи в Новосибирске
Суд наказал виновного в бердской авиакатастрофе с гибелью известного новосибирца
В рамках нацпроекта будут созданы новые места в детских садах Новосибирской области
Новосибирский водитель засудил мэрию за подводную впадину в асфальте
Дело о голодающих воспитанниках приюта в Чановском районе передали в Следком
Задачи по переселению новосибирцев из аварийного жилья обозначил Андрей Травников
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Стратегия не прошла
У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Новости по теме
Популярное