Тимати, Шнуров и Бузова ищут фартовых: мошенники с помощью звёзд выманивают деньги у новосибирцев

Скриншот со страницы интернет-опросов

Новый вид мошенничества с банковскими картами набирает популярность в сети; теперь людей разводят с помощью таких звёзд, как Тимати, Ольга Бузова, Сергей Шнуров, Филипп Киркоров и Максим Галкин.

Видеоролики, в которых звёзды российской эстрады предлагают людям выиграть автомобили, бытовую техники и электронику и денежные призы, буквально наводнили отечественный интернет. Стоит зайти на Facebook, а там тебя заманивают Ольга Бузова на пару с Филиппом Киркоровым, певец Тимати, Сергей Шнуров, Лера Кудрявцева и многие другие. Месседж у всех одинаковый: лови удачу за хвост и становись счастливым обладателем дорогущих подарков. И всё бы ничего: селебрити на самом деле призывают проверить свой фарт в реально существующих конкурсах. Проблема в другом – ролики с участием звёзд ведут пользователей вовсе не страницу розыгрышей, а в ловушку мошенников.





Бесплатный сыр — в студию!

В редакцию Сиб.фм на минувшей неделе обратились сразу несколько читателей. Жительница Новосибирска Ольга признаётся: сразу почувствовала что-то неладное.

«Когда в интернете разыгрывают машины, мне это почему-то кажется подозрительным. С другой стороны, поучаствовать призывает не какой-нибудь дядя Вася, а сам Филипп Киркоров! Решила, что конкурс с участием артистов такой величины не может быть полной профанацией, поэтому, собственно, и прошла по ссылке. Но всё дальнейшее меня, мягко говоря, удивило», – рассказала женщина.

Действительно, стоит пройти по ссылке, как Филиппа Киркорова уже и след простыл. Участника перебрасывает на страницу интернет-опроса, где ему рисуют материальные перспективы. Нужно просто ответить на четыре-пять вопросов, после чего радоваться гарантированному выигрышу. Размер обогащения система определяет автоматически. Например, в случае Ольги речь шла о 89 тысячах рублей, тогда как корреспонденту Сиб.фм, решившему провести эксперимент, повезло больше: на кону было 117 тысяч рублей.

Вопросы – банальнее не придумаешь. Напитки какой марки вы предпочитаете — «Пепси», «Спрайт», «Фанта», «Швепс»? Какие ароматы вам нравятся больше – «Диор», «Шанель», «Живанши»? Часы какой модели вы выбрали бы, какая марка авто вам нравится больше и так далее.

После прохождения теста потенциальный победитель видит сумму с заветным выигрышем, до которого, кажется, рукой подать. Нужно только ввести свои персональные данные и – барабанная дробь – данные своей банковской карты, включая секретный CVC-номер.

Организаторы розыгрыша предупреждают: после заполнения граф с карты будет списана комиссия – 399 рублей, после чего эту сумму вернут и в течение 24 часов обязательно зачислят денежный приз.















«Конечно, я не стала вводить никакие данные карты, поняла, что это откровенный развод, – продолжает Ольга. – Но ведь наверняка находятся люди, которые верят в бесплатный сыр в мышеловке и идут до конца».

Тем временем редакция Сиб.фм решила рискнуть. Мы ввели данные банковской карты, с которой, как и предупреждала система, сначала были сняты 336 рублей комиссии. После этого организаторы запросили данные карты, на которую участник желает получить выигрыш. И вот здесь-то началась история про «кащееву смерть»: для получения выигрыша снова заплатите комиссию, и на этот раз уже не 336, а 702 рубля. Как говорится, аппетит приходит во время еды. Но от дальнейшей трапезы мы отказались.





Ещё одна несостоявшаяся жертва этого псевдозвёздного розыгрыша, Марина, обратила внимание на то, что создатели этой схемы неплохо потрудились над созданием красивой «обёртки».

«Лично меня очень повеселило то, что каждый такой розыгрыш сопровождается десятками комментариев от якобы победителей. "На карту упали 100 тысяч, бегу обналичивать!", "Никогда прежде мне так не везло!", "Глазам своим не верю — 80 штук у меня на карте!!!!", "Спасибо организаторам, погашу теперь ипотеку!". Таких отзывов куча. Кто-то, наверное, читает и думает: "А чем я хуже?"», – поделилась Марина.

Корреспонденты Сиб.фм попытались связаться с несколькими десятками таких счастливчиков – пытались узнать, как быстро им на карты «упали» победные суммы. Ни один из них не ответил на наши сообщения.





То, что авторы этой любопытной схемы потрудились изрядно, – бесспорно. Мало того что организовали группу поддержки из якобы победителей, так ещё и хорошо просчитали целевую аудиторию. Из-за использования в опросах образов разных звёзд в оборот удается взять людей самых разных возрастных групп. Одни «клюнут» на Киркорова, другие поведутся на авторитет Шнурова, третьих зацепит Тимати, четвёртых – Максим Галкин.

Как бороться?

Как сообщил редакции Сиб.фм PR-директор Леры Кудрявцевой Табриз Шахиди, он считает популярный в последнее время вид мошенничества не только нарушением авторских прав, но и уголовным преступлением.

«Что касается роликов с участием Леры, могу сказать следующее. Розыгрыши, которые инициированы организаторами так называемых GiveAway, проводятся для подписчиков не ради сбора денег, а исключительно ради выплат как денежных призов, так и дорогих подарков. Подписчик не платит ни копейки за участие.

Мошенники пользуются тем, что видео из аккаунтов звёзд можно легко скачать и под видом официального призыва селебрити собирают взносы», – объяснил директор звезды появление видео с участием артистов в сомнительных интернет-опросах.

Табриз Шахиди от лица менеджеров других российских звёзд призвал поклонников «никогда не переводить деньги аферистам и ворам, потому что это обман».

«И ещё, если хотя бы 20 человек, сделав два клика, пожалуются на нарушение правил «Инстаграма»/«ВКонтакте»/«Фейсбука», то, как правило, в течение 12 часов соцсеть уничтожает видео», – посоветовал он.

Тем временем уже утром 30 сентября большинство ссылок, ведущих на сайты с интернет-опросами, перестали работать. Видимо, россияне все-таки не поленились воспользоваться советом директора Леры Кудрявцевой. Однако на месте «замороженных» страниц тут же появляются новые – с образами Регины Тодоренко и Насти Ивлеевой.

Всплеск мошенничества в социальных сетях отмечают и специалисты Центрального банка России. Первый замдиректора департамента информационной безопасности Банка России Артём Сычёв в интервью ТАСС рассказал, что соотечественники «слишком доверяют соцсетям».

Только в 2018 году объём выявленных несанкционированных операций с использованием платежных карт вырос на 44 % и достиг 1,38 миллиарда рублей. Мошенникам удалось получить различными обманными способами деньги физлиц около 417 тысяч раз. Неудивительно, что аферисты внедряют всё новые и новые способы выманивания денег у россиян.

«Мы отмечаем серьёзный всплеск использования техник социальной инженерии. Применяются они по-разному. Это могут быть некие опросы от имени кредитных организаций, неожиданные лотереи, где вам предлагают сумасшедший приз, или викторины. Или, например, вам звонят якобы из банка и пугают несанкционированным списанием средств или блокировкой карты. Смысл в том, что у вас так или иначе пытаются выманить данные по вашей карте – говорят, они нужны для того, чтобы зачислить выигрыш в лотерее или викторине или чтобы предупредить блокировку. Повод мошенники могут придумать какой угодно. Но понятно, что их конечная цель – заполучить через эти данные доступ к вашему счёту и деньгам», – объяснил представитель ЦБ.

По его словам, оценить возможные риски человек не может из-за состояния стресса или, как в случае с интернет-опросами, – из-за жажды быстрых денег.

Сколько новосибирцев стало жертвами интернет-опросов, можно только догадываться. На момент публикации материала Сиб.фм не удалось получить комментарий Сбербанка России, располагающего самой крупной клиентской базой среди держателей карт.

Между тем на вопрос «Можно ли обезопасить себя и свои деньги от такого вида мошенничества?» в региональном УМВД отвечают однозначно – да. Для этого нужно лишь помнить простую поговорку о бесплатном сыре в мышеловке. Только адекватность и проверка любого предложения о быстром обогащении могут стать противоядием от воровства средств с карты. Горький опыт – тоже, конечно, неплохой урок, но его лучше избегать. Чтобы не пришлось залечивать раны прослушиванием душевных песен российских исполнителей.

Напомним, 10 июня Сиб.фм рассказывал о телефонных мошенниках, которые обманули жителей Крыма на три миллиона рублей.