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Топ-5 самых везучих сибиряков: кто и как выигрывает миллионы рублей в лотерею

Рубрика: общество

01.10.2019 05:05

ФОТО PIXABAY.COM, ПРЕСС-СЛУЖБЫ «СТОЛОТО», С САЙТА business-class.su

«Поле чудес» ближе, чем мы думаем: десятки сибиряков ежегодно становятся обладателями миллионов, просто участвуя в лотерее; Сиб.фм вспомнил самые впечатляющие выигрыши. 

Проснуться миллионером – мечта почти любого нормального человека. Ты просто покупаешь лотерейный билет или подаёшь заявку на конкурс, а спустя какое-то время внезапно узнаёшь, что можешь позволить себе квартиру мечты или отдых в любой точке планеты. Это ли не чудо?! Чтобы взбодрить вас этим прохладным октябрьским утром, Сиб.фм собрал топ-5 самых согревающих душу историй о счастливчиках-сибиряках. Разрешаем даже немного позавидовать, только чур по-белому. 

Пятое место: лотерейный билет превратился в машину 

На пятом месте расположилась история из разряда чудесных превращений: житель Новосибирска купил в отделении почты лотерейный билет за сто рублей, который неожиданно для него самого превратился… в автомобиль. Да, не самый дорогой – цена машины 700 тысяч рублей. Но дарёному коню, как известно, в зубы не смотрят. 

Четвёртое место: счастье за 100 рублей

Говорят, счастье за деньги не купишь. Но история жителя Красноярского края, который в августе 2019 года приобрёл лотерейный билет и стал миллионером, утверждает обратное. Чтобы понимать степень удачливости этого человека, достаточно знать одну цифру: билеты купили 75 тысяч красноярцев. Как говорится, легкой руке – тяжёлый кошелёк. 

Третье место: квартира для Розы 

Ещё один пример простого человеческого счастья – выигрыш многодетной матери Розы Сулеймановой из Красноярского края. Женщина выиграла в лотерею «Рапидо» почти 5,4 миллиона рублей. «Увидела СМС от "Столото" и побежала к продавцу в киоск, узнать сумму. Все числа совпали, я выиграла крупный денежный приз. Была просто счастлива!» – рассказала Роза. Женщина призналась, что на выигранные деньги планирует купить квартиру старшему из троих своих сыновей. 

Второе место: доверилась интуиции 

На второй строчке рейтинга счастливых сибиряков – история молодой мамы из Новосибирска Анастасии Петуховой. И теперь, кстати говоря, не только молодой, но и весьма состоятельной. Женщина, как призналась сама, доверилась интуиции и отметила в лотерейном билете самые любимые числа. Чутьё не подвело жительницу Новосибирска. 9 июля она выиграла 12 с лишним миллионов рублей. «Планируем потратить часть выигрыша на покупку квартиры побольше. А ещё мечтаем отдохнуть на море», – поделилась Анастасия. 

Первое место: везёт металлургам 

Почти 20 миллионов выигрыша – это, конечно, исключительное везение, которые в августе этого года испытал на себе металлург Андрей Шлягин из Кузбасса. «Рецепт» его успеха – такой же, как и у остальных счастливчиков: после ночной смены на заводе мужчина решил поднять себе настроение и купил лотерейный билет «Гослото "5 из 36"». 

«Пришёл домой и сразу лёг спать. А разбудило меня сообщение от организации "Столото". Оказалось, выиграл почти 19 миллионов рублей», – рассказал житель Кузбасса. 

Выигрыш он потратил на покупку жилья и подарок для матери. 

Напомним, 5 июля Сиб.фм писал, представители каких профессий чаще всего выигрывают в лотерею. Оказалось, среди везунчиков больше всего водителей, инженеров и бухгалтеров. 

Мария Машанова

Теги: Сибирь лотерея выигрыш миллионер

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сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

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вчера 20:08 Общество 0 Коммент.

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вчера 19:28 Хроника 0 Коммент.

Реализация госпрограмм в Новосибирской области в целом эффективна

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вчера 19:13 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:34 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:35 Общество 0 Коммент.

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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