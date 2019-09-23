Топ-5 самых везучих сибиряков: кто и как выигрывает миллионы рублей в лотерею

ФОТО PIXABAY.COM, ПРЕСС-СЛУЖБЫ «СТОЛОТО», С САЙТА business-class.su

«Поле чудес» ближе, чем мы думаем: десятки сибиряков ежегодно становятся обладателями миллионов, просто участвуя в лотерее; Сиб.фм вспомнил самые впечатляющие выигрыши.

Проснуться миллионером – мечта почти любого нормального человека. Ты просто покупаешь лотерейный билет или подаёшь заявку на конкурс, а спустя какое-то время внезапно узнаёшь, что можешь позволить себе квартиру мечты или отдых в любой точке планеты. Это ли не чудо?! Чтобы взбодрить вас этим прохладным октябрьским утром, Сиб.фм собрал топ-5 самых согревающих душу историй о счастливчиках-сибиряках. Разрешаем даже немного позавидовать, только чур по-белому.

Пятое место: лотерейный билет превратился в машину

На пятом месте расположилась история из разряда чудесных превращений: житель Новосибирска купил в отделении почты лотерейный билет за сто рублей, который неожиданно для него самого превратился… в автомобиль. Да, не самый дорогой – цена машины 700 тысяч рублей. Но дарёному коню, как известно, в зубы не смотрят.

Четвёртое место: счастье за 100 рублей

Говорят, счастье за деньги не купишь. Но история жителя Красноярского края, который в августе 2019 года приобрёл лотерейный билет и стал миллионером, утверждает обратное. Чтобы понимать степень удачливости этого человека, достаточно знать одну цифру: билеты купили 75 тысяч красноярцев. Как говорится, легкой руке – тяжёлый кошелёк.

Третье место: квартира для Розы

Ещё один пример простого человеческого счастья – выигрыш многодетной матери Розы Сулеймановой из Красноярского края. Женщина выиграла в лотерею «Рапидо» почти 5,4 миллиона рублей. «Увидела СМС от "Столото" и побежала к продавцу в киоск, узнать сумму. Все числа совпали, я выиграла крупный денежный приз. Была просто счастлива!» – рассказала Роза. Женщина призналась, что на выигранные деньги планирует купить квартиру старшему из троих своих сыновей.

Второе место: доверилась интуиции

На второй строчке рейтинга счастливых сибиряков – история молодой мамы из Новосибирска Анастасии Петуховой. И теперь, кстати говоря, не только молодой, но и весьма состоятельной. Женщина, как призналась сама, доверилась интуиции и отметила в лотерейном билете самые любимые числа. Чутьё не подвело жительницу Новосибирска. 9 июля она выиграла 12 с лишним миллионов рублей. «Планируем потратить часть выигрыша на покупку квартиры побольше. А ещё мечтаем отдохнуть на море», – поделилась Анастасия.

Первое место: везёт металлургам

Почти 20 миллионов выигрыша – это, конечно, исключительное везение, которые в августе этого года испытал на себе металлург Андрей Шлягин из Кузбасса. «Рецепт» его успеха – такой же, как и у остальных счастливчиков: после ночной смены на заводе мужчина решил поднять себе настроение и купил лотерейный билет «Гослото "5 из 36"».

«Пришёл домой и сразу лёг спать. А разбудило меня сообщение от организации "Столото". Оказалось, выиграл почти 19 миллионов рублей», – рассказал житель Кузбасса.

Выигрыш он потратил на покупку жилья и подарок для матери.

Напомним, 5 июля Сиб.фм писал, представители каких профессий чаще всего выигрывают в лотерею. Оказалось, среди везунчиков больше всего водителей, инженеров и бухгалтеров.