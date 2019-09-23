Трёхлетние близняшки сгорели в полыхающем доме

фото МЧС по Иркутской области

Две маленькие девочки остались дома одни; семья стояла на учёте как неблагополучная.

Трагедия произошла в одном из сёл Иркутской области. Во время пожара в доме погибли две трёхлетние девочки. Мать спасли огнеборцы.

ЧП произошло вечером 29 сентября. Женщина оставила детей одних и ушла. Когда мать вернулась, дом был охвачен огнём. Спасти своих детей иркутянка не смогла.

Как стало известно местным СМИ, семья стояла на учёте как неблагополучная. 29-летняя женщина злоупотребляла алкоголем. В день трагедии она также была пьяна.

В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, в конце мая в Красноярском крае сгорели трое детей.