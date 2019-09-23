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Трёхлетние близняшки сгорели в полыхающем доме

Рубрика: проиcшествия

30.09.2019 10:03

фото МЧС по Иркутской области

Две маленькие девочки остались дома одни; семья стояла на учёте как неблагополучная.

Трагедия произошла в одном из сёл Иркутской области. Во время пожара в доме погибли две трёхлетние девочки. Мать спасли огнеборцы.

ЧП произошло вечером 29 сентября. Женщина оставила детей одних и ушла. Когда мать вернулась, дом был охвачен огнём. Спасти своих детей иркутянка не смогла.

Как стало известно местным СМИ, семья стояла на учёте как неблагополучная. 29-летняя женщина злоупотребляла алкоголем. В день трагедии она также была пьяна.

В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, в конце мая в Красноярском крае сгорели трое детей.

Татьяна Картавых

Теги: пожар Иркутская область пострадали дети

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сегодня 09:52 Общество 0 Коммент.

Сбил и скрылся: неизвестного водителя ищут в Новосибирске

сегодня 09:39 Хроника 0 Коммент.

В Кузбассе выпал снег

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сегодня 08:39 Хроника 0 Коммент.

«Всю застройку напечатали по факсу» – школьник сочинил рэп по геокартам Новосибирска

сегодня 08:25 Культура 0 Коммент.

Когда потеплеет в вашей квартире: в Новосибирске начали подключать жилые дома

сегодня 08:17 Общество 0 Коммент.

Два пешехода попали в больницу после штормового предупреждения в Новосибирске

сегодня 07:48 Хроника 0 Коммент.

Новосибирск: события 30 сентября

сегодня 06:07 Общество 0 Коммент.

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сегодня 05:05 Общество 0 Коммент.

На школьника в Новосибирске наехала маршрутка

вчера 22:26 Хроника 0 Коммент.

Штормовое предупреждение в Новосибирске

вчера 21:17 Общество 0 Коммент.

ФК «Новосибирск» в игре с «Зенитом» победил впервые за месяц

вчера 19:15 Общество 0 Коммент.

Скорый снег в Новосибирске пообещал гидрометцентр

вчера 19:08 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:38 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

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Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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