В Кузбассе выпал снег

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В Кузбассе выпал снегРубрика: общество
30.09.2019 09:02
фото со страницы группы «Подслушано в Берёзовском» в социальной сети «ВКонтакте»
Жители Кемеровской области делятся в сети фотографиями первого снега; последний день сентября принёс сюрприз.
В последний день сентября в Кемеровской области выпал снег. Жители города Берёзовского выкладывают в сеть снимки «неласкового утра».
«Вот такое завершение сентября»;
«Погодка брррр»;
«Зима подкрадывается», – пишут подписчики паблика «Подслушано в Берёзовском».
Напомним, 29 сентября новосибирцам пообещали скорый снег.
Татьяна Картавых
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«Всю застройку напечатали по факсу» – школьник сочинил рэп по геокартам Новосибирска
Когда потеплеет в вашей квартире: в Новосибирске начали подключать жилые дома
Два пешехода попали в больницу после штормового предупреждения в Новосибирске
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
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