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Уже завтра метеорологи прогнозируют в Новосибирске существенное потепление; лето не сдаётся.

На ближайшие несколько дней метеорологи предсказывают Новосибирску существенное потепление. Температура воздуха в течение недели будет доходить до отметки +16 градусов.

По данным сервиса Gismeteo.ru, в ближайшие дни в Новосибирск вернётся бабье лето. Будет сухо, солнечно и тепло.

Во вторник +7, в среду +10, а к выходным столбик термометра поднимется до отметки +16 градусов. При этом всю неделю в Новосибирске будет дуть назойливый юго-западный ветер с порывами до 9-11 метров в секунду.

Напомним, в понедельник жители Новосибирска увидели первый снег.