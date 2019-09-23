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В Новосибирск вернётся бабье летоРубрика: общество
30.09.2019 15:09
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Уже завтра метеорологи прогнозируют в Новосибирске существенное потепление; лето не сдаётся.
На ближайшие несколько дней метеорологи предсказывают Новосибирску существенное потепление. Температура воздуха в течение недели будет доходить до отметки +16 градусов.
По данным сервиса Gismeteo.ru, в ближайшие дни в Новосибирск вернётся бабье лето. Будет сухо, солнечно и тепло.
Во вторник +7, в среду +10, а к выходным столбик термометра поднимется до отметки +16 градусов. При этом всю неделю в Новосибирске будет дуть назойливый юго-западный ветер с порывами до 9-11 метров в секунду.
Напомним, в понедельник жители Новосибирска увидели первый снег.
Татьяна Картавых
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