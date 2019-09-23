В Новосибирске найдена теплотрасса которую подключат 6 декабря

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В Новосибирске найдена теплотрасса которую подключат 6 декабряРубрика: общество
30.09.2019 11:49
Фото с сайта pixabay.com
В Новосибирске начался отопительный сезон; тем не менее, в городе замечено несколько разрытых участков теплотрасс, на которых продолжаются работы.
В Новосибирске на перекрёстке улиц Семьи Шамшиных и Демьяна Бедного вот уже на протяжении трёх месяцев энергетики пытаются отремонтировать теплотрассу. Согласно первоначальным планам, работы должны были завершиться в конце августа. Однако сейчас, как стало известно, тепло по данному участку пустят не ранее декабря. Об этом говорится в ответе пресс-службы СГК на запрос Сиб.фм.
По словам главного специалиста службы технического надзора Новосибирской теплосетевой компании СГК Петра Бажина, планируемые сроки капитального ремонта теплотрассы на перекрёстке улиц Демьяна Бедного и Семьи Шамшиных продлены до 6 декабря.
«Окончательное восстановление благоустройства запланировано на весну 2020 года, когда установится положительная температура и будет возможность укладки асфальта, на тех участках, на которых не успеют сделать в этом году», – сообщил Пётр Бажин.
Он также отметил, что для обеспечения теплом Новосибирского жирового комбината, МКУ «Горсвет» и МУП «Горводоканал» будет сделана резервная схема.
Жилой фонд готов к подключению по резервной схеме.
В пресс-службе СГК пояснили, что работы по ремонту теплотрассы на перекрёстке улиц Демьяна Бедного и Семьи Шамшиных оказались для энергетиков самыми проблемными.
«Подрядчик не мог справиться с объёмом работ, которые выиграл во время проведённых конкурсных торгов весной этого года. Поэтому СГК приняла решение заменить его. С 30 августа на объекте работает компания "НИКО"», – рассказали в пресс-службе.
При этом технологическая часть капитального ремонта завершена. Все потребители запитаны по основной схеме теплоснабжения. На некоторых объектах осталось завершить работы по монтажу строительных конструкций, засыпке траншей и восстановлению благоустройства. Эти работы предстоит завершить до 30 октября.
Напомним, 30 сентября СГК опубликовала график подключения жилых домов к отоплению.
Анатолий Якимов
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