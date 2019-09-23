В Новосибирске найдена теплотрасса которую подключат 6 декабря

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В Новосибирске начался отопительный сезон; тем не менее, в городе замечено несколько разрытых участков теплотрасс, на которых продолжаются работы.

В Новосибирске на перекрёстке улиц Семьи Шамшиных и Демьяна Бедного вот уже на протяжении трёх месяцев энергетики пытаются отремонтировать теплотрассу. Согласно первоначальным планам, работы должны были завершиться в конце августа. Однако сейчас, как стало известно, тепло по данному участку пустят не ранее декабря. Об этом говорится в ответе пресс-службы СГК на запрос Сиб.фм.

По словам главного специалиста службы технического надзора Новосибирской теплосетевой компании СГК Петра Бажина, планируемые сроки капитального ремонта теплотрассы на перекрёстке улиц Демьяна Бедного и Семьи Шамшиных продлены до 6 декабря.

«Окончательное восстановление благоустройства запланировано на весну 2020 года, когда установится положительная температура и будет возможность укладки асфальта, на тех участках, на которых не успеют сделать в этом году», – сообщил Пётр Бажин.

Он также отметил, что для обеспечения теплом Новосибирского жирового комбината, МКУ «Горсвет» и МУП «Горводоканал» будет сделана резервная схема.

Жилой фонд готов к подключению по резервной схеме.

В пресс-службе СГК пояснили, что работы по ремонту теплотрассы на перекрёстке улиц Демьяна Бедного и Семьи Шамшиных оказались для энергетиков самыми проблемными.

«Подрядчик не мог справиться с объёмом работ, которые выиграл во время проведённых конкурсных торгов весной этого года. Поэтому СГК приняла решение заменить его. С 30 августа на объекте работает компания "НИКО"», – рассказали в пресс-службе.

При этом технологическая часть капитального ремонта завершена. Все потребители запитаны по основной схеме теплоснабжения. На некоторых объектах осталось завершить работы по монтажу строительных конструкций, засыпке траншей и восстановлению благоустройства. Эти работы предстоит завершить до 30 октября.

Напомним, 30 сентября СГК опубликовала график подключения жилых домов к отоплению.