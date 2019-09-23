В рамках нацпроекта будут созданы новые места в детских садах Новосибирской области

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30.09.2019 18:03
фото прессс-службы правительства Новосибирской области
Почти на полмиллиарда рублей увеличилось финансирование программы «Развитие образования»; модернизация инфраструктуры общего образования пройдёт в регионе.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провёл заседание правительства региона, на котором было одобрено увеличение финансирования госпрограммы «Развитие образования» на 474 миллиона рублей.
В рамках национального проекта «Демография» в области запланировано строительство 27 детских садов до 2021 года, на которые выделено 3,3 миллиарда рублей из федерального бюджета. Только в текущем году в Новосибирске, Бердске, Оби, рабочих посёлках Кольцово и Краснообск планируется построить 12 учреждений для дошкольников на 2110 мест.
«Среди основных мероприятий, по которым увеличено финансирование, – расходы на создание новых дополнительных мест для детей дошкольного возраста, а также модернизация инфраструктуры общего образования. Это позволит повысить доступность дошкольного образования в Новосибирской области», – отметил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.
Всего на территории Новосибирской области проживает 258,5 тысячи детей в возрасте до семи лет.
Напомним, ранее задачи по переселению новосибирцев из аварийного жилья обозначил Андрей Травников.
Никита Минин
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