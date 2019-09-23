В Толмачёво откроют новую парковку

Фото предоставлено пресс-службой аэропорта Толмачёво

В новосибирском аэропорту продолжаются работы по реконструкции привокзальной площади; скоро там увеличат количество парковочных мест.

На привокзальной площади воздушной гавани столицы Сибири продолжаются работы по реконструкции. Многим пассажирам это не нравится. Один из них обратился в Сиб.фм за разъяснением по поводу сокращения числа парковочных мест.

Как сообщили в ответ на запрос Сиб.фм в пресс-службе аэропорта Толмачёво, в настоящее время ведётся реконструкция привокзальной площади Международного аэропорта имени А. И. Покрышкина.

«В ближайшее время количество парковочных мест будет увеличено. При этом на парковках Р1 и Р5, расположенных возле терминалов, оплата составит 250 рублей за первый час, далее – 200 рублей за каждый час», – уточнили в пресс-службе.

Однако если пассажир оставит автомобиль более чем на несколько часов, с него будут взимать не более 1500 рублей за каждые 24 часа парковки. Если же пассажир улетает на несколько суток, лучше воспользоваться долгосрочной парковкой Р4. При оставлении автомобиля на ней до трёх суток стоимость будет равняться 500 рублям в сутки, от четырёх до шести суток – 400 рублям в сутки, а свыше шести – 300 рублям в сутки. На парковке Р6 можно оставить автомобиль бесплатно.

Администрация международного аэропорта Толмачёво приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства.

Напомним, 19 июля в аэропорту Толмачёво началась реконструкция на привокзальной площади.