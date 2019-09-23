5 баллов
+3
64.42 70.32
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Тепло уже в пути: сколько домов подключили к теплоснабжению в Новосибирске

сегодня 16:24 Общество 0 Коммент.

«Облажался по полной программе»: как новосибирцы восприняли отставку тренера «Спартака»

сегодня 15:55 Общество 0 Коммент.

Задачи по переселению новосибирцев из аварийного жилья обозначил Андрей Травников

сегодня 15:46 Общество 0 Коммент.

В Новосибирск вернётся бабье лето

сегодня 15:09 Общество 0 Коммент.

Матч «Сибирь» – «Адмирал»: время начала и прогнозы букмекеров

сегодня 14:39 Общество 0 Коммент.

В Толмачёво откроют новую парковку

сегодня 14:31 Общество 0 Коммент.

Названы самые лучшие песни для работы

сегодня 14:11 Общество 0 Коммент.

Гаджет-убийца: как не стать жертвой собственного смартфона

сегодня 14:02 Общество 0 Коммент.

Суд над экс-начальником департамента мэрии начался в Новосибирске

сегодня 13:52 Общество 0 Коммент.

«Это отвратительно и недопустимо»: Митя Фомин разозлил подписчиков матерной песней

сегодня 13:39 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске найдена теплотрасса которую подключат 6 декабря

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

Капитан стал фигурантом дела за незаконный оборот осетра

сегодня 11:19 Общество 0 Коммент.

Новосибирским пенсионерам предлагают билеты на поезд за полцены

сегодня 11:03 Общество 0 Коммент.

Похитивший известную спортсменку бывший муж отправится под суд

сегодня 10:41 Общество 0 Коммент.

СК подтвердил смерть мужчины в столовой в Новосибирске

сегодня 10:11 Хроника 0 Коммент.

Трёхлетние близняшки сгорели в полыхающем доме

сегодня 10:03 Хроника 0 Коммент.

«Спартак» уволил главного тренера

сегодня 09:52 Общество 0 Коммент.

Сбил и скрылся: неизвестного водителя ищут в Новосибирске

сегодня 09:39 Хроника 0 Коммент.

В Кузбассе выпал снег

сегодня 09:02 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

В Толмачёво откроют новую парковку

Рубрика: общество

30.09.2019 14:31

Фото предоставлено пресс-службой аэропорта Толмачёво

В новосибирском аэропорту продолжаются работы по реконструкции привокзальной площади; скоро там увеличат количество парковочных мест.

На привокзальной площади воздушной гавани столицы Сибири продолжаются работы по реконструкции. Многим пассажирам это не нравится. Один из них обратился в Сиб.фм за разъяснением по поводу сокращения числа парковочных мест.

Как сообщили в ответ на запрос Сиб.фм в пресс-службе аэропорта Толмачёво, в настоящее время ведётся реконструкция привокзальной площади Международного аэропорта имени А. И. Покрышкина.

«В ближайшее время количество парковочных мест будет увеличено. При этом на парковках Р1 и Р5, расположенных возле терминалов, оплата составит 250 рублей за первый час, далее – 200 рублей за каждый час», – уточнили в пресс-службе.

Однако если пассажир оставит автомобиль более чем на несколько часов, с него будут взимать не более 1500 рублей за каждые 24 часа парковки. Если же пассажир улетает на несколько суток, лучше воспользоваться долгосрочной парковкой Р4. При оставлении автомобиля на ней до трёх суток стоимость будет равняться 500 рублям в сутки, от четырёх до шести суток – 400 рублям в сутки, а свыше шести – 300 рублям в сутки. На парковке Р6 можно оставить автомобиль бесплатно.

Администрация международного аэропорта Толмачёво приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства.

Напомним, 19 июля в аэропорту Толмачёво началась реконструкция на привокзальной площади.

Анатолий Якимов

Теги: Толмачёво реконструкция Новосибирск аэропорт

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Тепло уже в пути: сколько домов подключили к теплоснабжению в Новосибирске

сегодня 16:24 Общество 0 Коммент.

«Облажался по полной программе»: как новосибирцы восприняли отставку тренера «Спартака»

сегодня 15:55 Общество 0 Коммент.

Задачи по переселению новосибирцев из аварийного жилья обозначил Андрей Травников

сегодня 15:46 Общество 0 Коммент.

В Новосибирск вернётся бабье лето

сегодня 15:09 Общество 0 Коммент.

Матч «Сибирь» – «Адмирал»: время начала и прогнозы букмекеров

сегодня 14:39 Общество 0 Коммент.

В Толмачёво откроют новую парковку

сегодня 14:31 Общество 0 Коммент.

Названы самые лучшие песни для работы

сегодня 14:11 Общество 0 Коммент.

Гаджет-убийца: как не стать жертвой собственного смартфона

сегодня 14:02 Общество 0 Коммент.

Суд над экс-начальником департамента мэрии начался в Новосибирске

сегодня 13:52 Общество 0 Коммент.

«Это отвратительно и недопустимо»: Митя Фомин разозлил подписчиков матерной песней

сегодня 13:39 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске найдена теплотрасса которую подключат 6 декабря

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

Капитан стал фигурантом дела за незаконный оборот осетра

сегодня 11:19 Общество 0 Коммент.

Новосибирским пенсионерам предлагают билеты на поезд за полцены

сегодня 11:03 Общество 0 Коммент.

Похитивший известную спортсменку бывший муж отправится под суд

сегодня 10:41 Общество 0 Коммент.

СК подтвердил смерть мужчины в столовой в Новосибирске

сегодня 10:11 Хроника 0 Коммент.

Трёхлетние близняшки сгорели в полыхающем доме

сегодня 10:03 Хроника 0 Коммент.

«Спартак» уволил главного тренера

сегодня 09:52 Общество 0 Коммент.

Сбил и скрылся: неизвестного водителя ищут в Новосибирске

сегодня 09:39 Хроника 0 Коммент.

В Кузбассе выпал снег

сегодня 09:02 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
16.09.2019

Словом и делом

К чему приводят попытки совместить поддержку частных предпринима...

Читать далее
Image
30.08.2019

Маленькая Куба

Предприниматели попросили губернатора Новосибирской области о з...

Читать далее
Image
13.08.2019

Давиды против Голиафа

Есть ли у малого и среднего бизнеса шансы на успех...

Читать далее
Image
06.12.2018

Аэропорт Толмачёво имени Покрышкина: за и против

И...

Читать далее
Image
13.11.2018

Великие имена России: Новосибирск забыл Георгия Байдукова

Наибольшее число голосов по итогам прошедших этапов конкурса набрали тр...

Читать далее
Image
29.10.2018

Кто из великих приземлится в Толмачёво

Новосибирский аэроп...

Читать далее

Новости по теме

Матч «Сибирь» – «Адмирал»: время начала и прогнозы букмекеров сегодня 14:39 В Новосибирске найдена теплотрасса которую подключат 6 декабря сегодня 11:49

Популярное

Image

Анастасии Заворотнюк принесли её маленькую дочь Милу

Image

«Алчность не знает границ»: медработница тайком сделала фото Анас...

Image

Анастасия Заворотнюк оформила завещание в больнице

Image

«Упитанного мутанта» выловила в реке сибирячка

Image

Врачи перестали бороться за жизнь Анастасии Заворотнюк

Image

«Праздник удался»: воспитатели детского сада устроили ночью шумну...

Image

Студентка в наручниках освободилась благодаря спасателям Новосиби...

Image

Новосибирский автодом из «ГАЗели» покорил YouTube

Image

В центре Новосибирска горит жилой дом

Image

«Так чувственно и страстно»: сибирячка покорила соцсети танцем на...

Image

МЧС: ночной ураган надвигается на Новосибирск

Image

Новосибирский борец Роман Власов женился на чемпионке мира

Image

Пожилого новосибирца убили и закопали на кладбище