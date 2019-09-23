Всё по-новому: какие изменения ждут россиян с 1 октября

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Зарплаты подрастут, ремни безопасности затянутся, а в кинотеатрах начнут проверять паспорта; Сиб.фм – о новшествах, которые вступают в силу с 1 октября.

В полку запретов прибыло: с 1 октября в России начинают действовать новые ограничения. Самое обсуждаемое – табу на использование открытого огня на балконах и лоджиях, которое в спешке перепутали с запретом на курение. На самом деле за сигарету на балконе, если это не обернётся пожаром, штрафовать никого не будут, но за приготовление шашлыков (видимо, такое практикуется) и разжигание свечей доморощенным поварам и любителям романтики достанется. Как минимум предусмотрен штраф до 5 тысяч рублей. Как максимум – уголовная статья. К чему ещё готовиться россиянам с сегодняшнего дня?

С 1 октября автобусные перевозки детей разрешены только на автобусах с ремнями безопасности. Если раньше такая норма действовала лишь для междугородних перевозок, то теперь маленькие пассажиры обязаны пристёгиваться независимо от протяжённости маршрута. Задача сопровождающих взрослых – контролировать, чтобы дети зафиксировали ремень и не перемещались по салону автобуса во время движения. ГИБДД уже готова проверять, как исполняется новое требование.

Контроль с 1 октября усилят и за хостелами, которые растут, как грибы после дождя, и зачастую открываются прямо в нижних этажах жилых домов. Отныне хостел может существовать только в нежилых помещениях с отдельным входом, плюс к тому он должен быть оборудован охранной сигнализацией и противопожарной системой. Тем, кто не готов перестроиться под новые правила, придётся закрыться.

С 1 октября при выдаче кредита физическому лицу банк или микрофинансовая организация обязаны будут рассчитывать размер займа с учётом показателя долговой нагрузки – это отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заёмщика (ПДН). Смысл схемы в том, чтобы обезопасить кредиторов от невозвратов денег, а человека не загонять в ещё более глубокую долговую яму. Если ПДК клиента выше 50 %, то займодатель обязать заморозить половину предоставляемого займа на собственных счетах.

Новшества ждут и автомобилистов. С сегодняшнего дня выросла сумма выплат в случае, если ДТП оформлено без участия сотрудников ГИБДД – с нынешних 100 до 400 тысяч рублей. Схема действует только по отношению к авариям, в которых обошлось без жертв, при этом у обоих водителей есть действующие полисы ОСАГО и они согласны с тем, кто виновник ДТП, а кто – пострадавший.

Также уточняется, что происшествие должно быть зафиксировано с помощью аппаратуры ГЛОНАСС либо приложения для смартфона и занесено в специальную систему. Если это не сделано, участники аварии смогут рассчитывать на выплату не более 100 тысяч рублей.

С 29 октября россиянам придётся носить с собой в кинотеатр паспорт. Не всем, конечно, а тем, кто выглядит моложе своих лет. Контролёры получили право проверять возраст ценителей картин с маркировкой 18+. Кстати, попросить предъявить документ теперь могут и работники киосков, торгующих журналами и газетами с эротическими снимками.

Есть и новшества не из разряда запретительных. Речь, например, о повышении зарплаты. По данным издания РБК, с 1 октября она вырастет на 4,3 % у нянечек, юристов, бухгалтеров, технических работников и социальных психологов, а также военных, сотрудников органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащих национальной гвардии. Также в списке ожидающих прибавки – федеральные государственные служащие.

Напомним, 2 сентября Сиб.фм писал, какие изменения ждут россиян с наступлением первого осеннего месяца.