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«Всю застройку напечатали по факсу» – школьник сочинил рэп по геокартам НовосибирскаРубрика: культура
30.09.2019 08:25
Фото Никиты Давыденко из архива Сиб.фм
Молодой исполнитель «Алтунь» снял клип на песню в жанре георэп; ранее музыкант выпустил треки про Москву и Воронеж.
Способный легкоатлет из Алтайского края увлёкся современным рэпом и выдумал собственный жанр. Сегодня, 30 сентября клип «ГЕОРЭП #3 — Новосибирск» появился на YouTube-канале начинающего музыканта.
Сюжет клипа рассказывает о заболевшем подростке («Простуда — не грипп,направляюсь в Новосиб» ), который теряется в большом городе, столкнувшись с однотипной застройкой.
«Извини Энгельс, площадь только у Маркса, всю советскую застройку напечатали по факсу» , — сочинил молодой хип-хоп исполнитель.
В песню также попали несколько станций метро и Октябрьский мост, в паре с незамысловатыми рифмами.
Напомним, 24 сентября рок-музыканты Ploho и «Молчат дома» записали песню о недовольстве в Минске и Новосибирске
Никита Манько
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«Всю застройку напечатали по факсу» – школьник сочинил рэп по геокартам Новосибирска
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