«Всю застройку напечатали по факсу» – школьник сочинил рэп по геокартам Новосибирска

Фото Никиты Давыденко из архива Сиб.фм

Молодой исполнитель «Алтунь» снял клип на песню в жанре георэп; ранее музыкант выпустил треки про Москву и Воронеж.

Способный легкоатлет из Алтайского края увлёкся современным рэпом и выдумал собственный жанр. Сегодня, 30 сентября клип «ГЕОРЭП #3 — Новосибирск» появился на YouTube-канале начинающего музыканта.

Сюжет клипа рассказывает о заболевшем подростке («Простуда — не грипп,направляюсь в Новосиб» ), который теряется в большом городе, столкнувшись с однотипной застройкой.

«Извини Энгельс, площадь только у Маркса, всю советскую застройку напечатали по факсу» , — сочинил молодой хип-хоп исполнитель.

В песню также попали несколько станций метро и Октябрьский мост, в паре с незамысловатыми рифмами.

Напомним, 24 сентября рок-музыканты Ploho и «Молчат дома» записали песню о недовольстве в Минске и Новосибирске