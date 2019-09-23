Задачи по переселению новосибирцев из аварийного жилья обозначил Андрей Травников

Фото правительства Новосибирской области

Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Денис Арихипов рассказал на оперативном совещании в правительстве региона о реализации адресной программы по переселению граждан и ликвидации аварийного жилого фонда; она реализуется в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».

В новосибирской области аварийными признаны 802 многоквартирных жилых дома. Указом президента обозначена цель до 2024 года расселять непригодное для проживания аварийное жильё в объёме не менее чем признали таковым.

Как отметил Андрей Травников, выполняя поставленную президентом задачу, Новосибирская область одной из первой среди регионов России подписала договор о предоставлении и использовании финансовой поддержки на реализацию региональной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанным таковым до 1 января 2017 года.

«Этот договор мы заключили 12 апреля этого года с генеральным директором – председателем правления госкорпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ Константином Цициным. Мы уже приступили к поэтапному расселению аварийных домов в различных муниципальных образованиях нашего региона», – подчеркнул губернатор

Всего, по его словам, до 2024 года Новосибирская область должна получить из федерального бюджета около 4 миллиардов рублей на расселение аварийного жилья.

В начале этого года перед региональным министерством ЖКХ и энергетики губернатором была поставлена задача строить жилые дома на территории муниципальных районов по утверждённым типовым проектам, если они финансируются из бюджета. Это должно увеличить качество проведения строительных работ.

К 2025 году из аварийного жилья в Новосибирской области планируется переселить около 7000 человек. При этом 5300 будут расселены при финансовой поддержке из федерального бюджета. Еще 1700 – по договорам о развитии территорий. Всего запланировано расселить 108 тысяч квадратных метров аварийного жилого фонда. Большую часть средств – 4 миллиарда, выделят из федерального бюджета. Доля финансирования из бюджета Новосибирской области составляет 4 %.

Андрей Травников сообщил, что 1 апреля текущего года была утверждена адресная программа Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства получена финансовая поддержка. На первый этап фондом перечислен аванс в размере 147 миллионов рублей. Реализация программы будет осуществляться в рамках двухлетних этапов. Финансирование осуществляется за счёт средств госкорпорации и за счёт средств местных бюджетов муниципальных районов Новосибирской области.

В этом году в региональной программе участвуют девять районов, в которых необходимо расселить 1680 квадратных метров жилья. Жилые дома уже построены в городе Чулыме и селе Бажинск Маслянинского района. Продолжается строительство в Искитиме, Куйбышеве и Черепанове. В Новосибирске, Тогучине, Сузунском и Ордынском районах ведутся подготовительные работы, оформляются земельные участки, проводятся конкурсные торги. Новое жильё граждане получат в 2020 году.

За девять месяцев расселено 1273,7 квадратных метра аварийного жилья, что составляет 77 % от запланированного на 2019 год. Как правило, жильё приобретают в новых многоквартирных жилых домах.

В 2020 году Новосибирская область планирует получить из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 269,67 миллиона рублей. Из регионального бюджета – 11,24 млн рублей. Со стороны министерства ЖКХ и энергетики заявка была отправлена в конце сентября.

За 2019-2020 годы планируется расселить 28 аварийных домов в девяти районах Новосибирской области. Их общая площадь – 11,4 тысячи квадратных метров. Всего в этих домах проживает 677 человек. На реализацию потребуется 491,7 млн рублей из Фонда, из средств муниципальных бюджетов – миллион рублей.

Кроме того, на территории Новосибирской области с 2015 года реализуется региональная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство», в рамках которой расселено 1800 человек из 138 аварийных домов. В этом году из областного бюджета будет перечислено 396 миллионов рублей на реализацию программы. Планируется переселить 596 человек, проживающих на 9,5 тысячи квадратных метров аварийного жилья.

Напомним, 16 августа стало известно о том, что в Новосибирской области переселят семь тысяч жителей из аварийных домов.