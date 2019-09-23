5 баллов
+3
64.42 70.32
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Тепло уже в пути: сколько домов подключили к теплоснабжению в Новосибирске

сегодня 16:24 Общество 0 Коммент.

«Облажался по полной программе»: как новосибирцы восприняли отставку тренера «Спартака»

сегодня 15:55 Общество 0 Коммент.

Задачи по переселению новосибирцев из аварийного жилья обозначил Андрей Травников

сегодня 15:46 Общество 0 Коммент.

В Новосибирск вернётся бабье лето

сегодня 15:09 Общество 0 Коммент.

Матч «Сибирь» – «Адмирал»: время начала и прогнозы букмекеров

сегодня 14:39 Общество 0 Коммент.

В Толмачёво откроют новую парковку

сегодня 14:31 Общество 0 Коммент.

Названы самые лучшие песни для работы

сегодня 14:11 Общество 0 Коммент.

Гаджет-убийца: как не стать жертвой собственного смартфона

сегодня 14:02 Общество 0 Коммент.

Суд над экс-начальником департамента мэрии начался в Новосибирске

сегодня 13:52 Общество 0 Коммент.

«Это отвратительно и недопустимо»: Митя Фомин разозлил подписчиков матерной песней

сегодня 13:39 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске найдена теплотрасса которую подключат 6 декабря

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

Капитан стал фигурантом дела за незаконный оборот осетра

сегодня 11:19 Общество 0 Коммент.

Новосибирским пенсионерам предлагают билеты на поезд за полцены

сегодня 11:03 Общество 0 Коммент.

Похитивший известную спортсменку бывший муж отправится под суд

сегодня 10:41 Общество 0 Коммент.

СК подтвердил смерть мужчины в столовой в Новосибирске

сегодня 10:11 Хроника 0 Коммент.

Трёхлетние близняшки сгорели в полыхающем доме

сегодня 10:03 Хроника 0 Коммент.

«Спартак» уволил главного тренера

сегодня 09:52 Общество 0 Коммент.

Сбил и скрылся: неизвестного водителя ищут в Новосибирске

сегодня 09:39 Хроника 0 Коммент.

В Кузбассе выпал снег

сегодня 09:02 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Задачи по переселению новосибирцев из аварийного жилья обозначил Андрей Травников

Рубрика: общество

30.09.2019 15:46

Фото правительства Новосибирской области

Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Денис Арихипов рассказал на оперативном совещании в правительстве региона о реализации адресной программы по переселению граждан и ликвидации аварийного жилого фонда; она реализуется в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».

В новосибирской области аварийными признаны 802 многоквартирных жилых дома. Указом президента обозначена цель до 2024 года расселять непригодное для проживания аварийное жильё в объёме не менее чем признали таковым.

Как отметил Андрей Травников, выполняя поставленную президентом задачу, Новосибирская область одной из первой среди регионов России подписала договор о предоставлении и использовании финансовой поддержки на реализацию региональной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанным таковым до 1 января 2017 года.

«Этот договор мы заключили 12 апреля этого года с генеральным директором – председателем правления госкорпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ Константином Цициным. Мы уже приступили к поэтапному расселению аварийных домов в различных муниципальных образованиях нашего региона», – подчеркнул губернатор

Всего, по его словам, до 2024 года Новосибирская область должна получить из федерального бюджета около 4 миллиардов рублей на расселение аварийного жилья.

В начале этого года перед региональным министерством ЖКХ и энергетики губернатором была поставлена задача строить жилые дома на территории муниципальных районов по утверждённым типовым проектам, если они финансируются из бюджета. Это должно увеличить качество проведения строительных работ.

К 2025 году из аварийного жилья в Новосибирской области планируется переселить около 7000 человек. При этом 5300 будут расселены при финансовой поддержке из федерального бюджета. Еще 1700 – по договорам о развитии территорий. Всего запланировано расселить 108 тысяч квадратных метров аварийного жилого фонда. Большую часть средств – 4 миллиарда, выделят из федерального бюджета. Доля финансирования из бюджета Новосибирской области составляет 4 %.

Андрей Травников сообщил, что 1 апреля текущего года была утверждена адресная программа Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства получена финансовая поддержка. На первый этап фондом перечислен аванс в размере 147 миллионов рублей. Реализация программы будет осуществляться в рамках двухлетних этапов. Финансирование осуществляется за счёт средств госкорпорации и за счёт средств местных бюджетов муниципальных районов Новосибирской области. 

В этом году в региональной программе участвуют девять районов, в которых необходимо расселить 1680 квадратных метров жилья. Жилые дома уже построены в городе Чулыме и селе Бажинск Маслянинского района. Продолжается строительство в Искитиме, Куйбышеве и Черепанове. В Новосибирске, Тогучине, Сузунском и Ордынском районах ведутся подготовительные работы, оформляются земельные участки, проводятся конкурсные торги. Новое жильё граждане получат в 2020 году.

За девять месяцев расселено 1273,7 квадратных метра аварийного жилья, что составляет 77 % от запланированного на 2019 год. Как правило, жильё приобретают в новых многоквартирных жилых домах. 

В 2020 году Новосибирская область планирует получить из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 269,67 миллиона рублей. Из регионального бюджета – 11,24 млн рублей. Со стороны министерства ЖКХ и энергетики заявка была отправлена в конце сентября.

За 2019-2020 годы планируется расселить 28 аварийных домов в девяти районах Новосибирской области. Их общая площадь – 11,4 тысячи квадратных метров. Всего в этих домах проживает 677 человек. На реализацию потребуется 491,7 млн рублей из Фонда, из средств муниципальных бюджетов – миллион рублей.

Кроме того, на территории Новосибирской области с 2015 года реализуется региональная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство», в рамках которой расселено 1800 человек из 138 аварийных домов. В этом году из областного бюджета будет перечислено 396 миллионов рублей на реализацию программы. Планируется переселить 596 человек, проживающих на 9,5 тысячи квадратных метров аварийного жилья.

Напомним, 16 августа стало известно о том, что в Новосибирской области переселят семь тысяч жителей из аварийных домов. 

 

Анатолий Якимов

Теги: строительство аварийное жилье Правительство Новосибирской области

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Тепло уже в пути: сколько домов подключили к теплоснабжению в Новосибирске

сегодня 16:24 Общество 0 Коммент.

«Облажался по полной программе»: как новосибирцы восприняли отставку тренера «Спартака»

сегодня 15:55 Общество 0 Коммент.

Задачи по переселению новосибирцев из аварийного жилья обозначил Андрей Травников

сегодня 15:46 Общество 0 Коммент.

В Новосибирск вернётся бабье лето

сегодня 15:09 Общество 0 Коммент.

Матч «Сибирь» – «Адмирал»: время начала и прогнозы букмекеров

сегодня 14:39 Общество 0 Коммент.

В Толмачёво откроют новую парковку

сегодня 14:31 Общество 0 Коммент.

Названы самые лучшие песни для работы

сегодня 14:11 Общество 0 Коммент.

Гаджет-убийца: как не стать жертвой собственного смартфона

сегодня 14:02 Общество 0 Коммент.

Суд над экс-начальником департамента мэрии начался в Новосибирске

сегодня 13:52 Общество 0 Коммент.

«Это отвратительно и недопустимо»: Митя Фомин разозлил подписчиков матерной песней

сегодня 13:39 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске найдена теплотрасса которую подключат 6 декабря

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

Капитан стал фигурантом дела за незаконный оборот осетра

сегодня 11:19 Общество 0 Коммент.

Новосибирским пенсионерам предлагают билеты на поезд за полцены

сегодня 11:03 Общество 0 Коммент.

Похитивший известную спортсменку бывший муж отправится под суд

сегодня 10:41 Общество 0 Коммент.

СК подтвердил смерть мужчины в столовой в Новосибирске

сегодня 10:11 Хроника 0 Коммент.

Трёхлетние близняшки сгорели в полыхающем доме

сегодня 10:03 Хроника 0 Коммент.

«Спартак» уволил главного тренера

сегодня 09:52 Общество 0 Коммент.

Сбил и скрылся: неизвестного водителя ищут в Новосибирске

сегодня 09:39 Хроника 0 Коммент.

В Кузбассе выпал снег

сегодня 09:02 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
09.09.2019

Располагайтесь удобнее

Это непередаваемое чувство полного хозяина поло...

Читать далее
Image
24.08.2019

Депутатское лобби строителей

На политической арене Новосибирска м...

Читать далее
Image
12.08.2019

Культура городских террас

Квартира с собственным приусадебным участк...

Читать далее
Image
25.07.2019

Отражая облака

Чем вдохновляются новосибирские строители и как они создают то,...

Читать далее
Image
28.05.2019

Материальные ценности

Наглядный пример того, что большая идея должна во...

Читать далее
Image
17.05.2019

Новые смыслы городских квартир

Строительная компания «Брусника. ...

Читать далее

Новости по теме

Первый жилищный форум прошёл в Новосибирске 27.09.2019 Социальную поддержку предоставляют семьям Новосибирской области в рамках нацпроекта «Демография» 27.09.2019 Опубликована программа декады пожилых людей в Новосибирской области 26.09.2019

Популярное

Image

Анастасии Заворотнюк принесли её маленькую дочь Милу

Image

«Алчность не знает границ»: медработница тайком сделала фото Анас...

Image

Анастасия Заворотнюк оформила завещание в больнице

Image

«Упитанного мутанта» выловила в реке сибирячка

Image

Врачи перестали бороться за жизнь Анастасии Заворотнюк

Image

«Праздник удался»: воспитатели детского сада устроили ночью шумну...

Image

Студентка в наручниках освободилась благодаря спасателям Новосиби...

Image

Новосибирский автодом из «ГАЗели» покорил YouTube

Image

В центре Новосибирска горит жилой дом

Image

«Так чувственно и страстно»: сибирячка покорила соцсети танцем на...

Image

МЧС: ночной ураган надвигается на Новосибирск

Image

Новосибирский борец Роман Власов женился на чемпионке мира

Image

Пожилого новосибирца убили и закопали на кладбище