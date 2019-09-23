Акции новосибирского «НЭВЗ-Керамикс» купил «РОСНАНО»

фото с сайта «роснано»

Общую сумму сделки оценивают более чем в 762,6 миллиона рублей; «РОСНАНО» станет единственным владельцем «НЭВЗ-Керамикс».

Руководство «НЭВЗ-Союз» согласовало продажу пакета акций «НЭВЗ-Керамикс». За одну обыкновенную акцию «РОСНАНО» заплатит тысячу рублей. Сумма сделки – 762,6 миллиона рублей, выплатив которые, госкорпорация к уже имеющимся 40 % приобретёт ещё 60 и станет единоличным собственником новосибирского предприятия.

Окончательное решение о совершении крупной сделки будет принято на внеочередном собрании акционеров 29 ноября.

«НЭВЗ-Керамикс» был создан в 2011 году для создания наноконструированной керамики для применения в промышленности, энергетике, радиоэлектронике, машиностроении, нефтяной и химической промышленностях.

В июне 2019 года налоговая инспекция Заельцовского района Новосибирска пыталась через суд признать «НЭВЗ-Керамикс» несостоятельным предприятием.

Напомним, в Новосибирской области при строительстве мостов используют нанотехнологии.