4 балла
+4
65.07 70.84
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Таможенники раскрыли объёмы идущего в Сибирь контрафакта

сегодня 09:17 Общество 0 Коммент.

Трёхлетний мальчик погиб под колёсами трактора в Новосибирской области

сегодня 08:56 Хроника 0 Коммент.

На продолжение улицы Титова потратят 218 миллионов рублей

сегодня 08:38 Общество 0 Коммент.

Стали известны страшные подробности обнаружения тела Натальи Устиновой

сегодня 08:12 Общество 0 Коммент.

Лайфхак дня: как перестать ругаться с людьми

сегодня 08:08 Общество 0 Коммент.

По вине ветеринара возникла угроза заражения людей опасным заболеванием

сегодня 07:50 Общество 0 Коммент.

Блогер Евгений Савин и тренер «Барселоны» научат сибирских детей играть в футбол

сегодня 07:20 Общество 0 Коммент.

Новосибирск: события 2 октября

сегодня 06:00 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы патрулировали «Затулинку» в поисках пропавшей Натальи Устиновой

вчера 20:31 Общество 0 Коммент.

Приложение WhatsApp перестанет работать на телефонах

вчера 19:11 Общество 0 Коммент.

Следователи работают на месте обнаружения тела Натальи Устиновой

вчера 19:00 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области началась декада пожилых людей

вчера 17:46 Общество 0 Коммент.

Новосибирск в тройке лидеров по росту цен на новостройки

вчера 17:27 Общество 0 Коммент.

Какие электрички отменят в Новосибирске в октябре

вчера 16:32 Общество 0 Коммент.

До звонка не дожили: почему дети не выдерживают школьных нагрузок

вчера 16:29 Общество 0 Коммент.

По факту падения женщины с ребёнком в яму с кипятком в Новосибирске возбудили уголовное дело

вчера 16:03 Общество 0 Коммент.

Вместо чистой воды фонтан фекалий: в Бердске снова прорвало канализацию

вчера 15:54 Хроника 0 Коммент.

«Роза Хутор» ответит в суде за падение пихты на новосибирскую сноубордистку

вчера 15:15 Общество 0 Коммент.

Вкусно, но дорого: «разоблачение» белорусской ярмарки в Новосибирске

вчера 14:52 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Блогер Евгений Савин и тренер «Барселоны» научат сибирских детей играть в футбол

Рубрика: общество, спорт

02.10.2019 07:20

фото архив Сиб.фм

Тренировка для юных спортсменов пройдёт в Норильске; чтобы попасть на неё, нужно выиграть конкурс.

Спортивные блогер Евгений Савин и академия знаменитого футбольного клуба проведут челлендж среди школьников, главным призом которого станет тренировка с наставником «Барселоны» в Норильске. Для победы в конкурсе нужно загрузить фото или видео с эффектного трюка с мячом в социальные сети с хэштегом #ОРРОтрюк. 

«Мы особенно рады провести тренировку именно в Норильске, самом северном городе с населением более 150 000 человек. Мы хотим приблизить мечту стать знаменитым футболистом для школьников из самых отдаленных уголков нашей страны, даже за полярным кругом. Поэтому кроме победителей конкурса к тренировке будут также привлечены воспитанники местной спортивной школы», — отметил Евгений Савин.

В челлендже могут участвовать дети от 12 до 17 лет. 3 октября организаторы конкурса назовут имена трёх счастливчиком с самыми необычными и впечатляющими трюками, которые поедут на тренировку в Норильск. Ещё десять ребят получат в подарок профессиональную футбольную форму.

На этом сюрпризы не заканчивается – два школьника, которые смогут удивить наставника «Барселоны» во время тренировки, отправятся в тёплую Барселону, чтобы познакомиться с игроками любимой команды.

Напомним, 16 сентября бердский «Кристалл» стал победителем всероссийского турнира «Кожаный мяч».

 

Никита Минин

Теги: спорт футбол

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Таможенники раскрыли объёмы идущего в Сибирь контрафакта

сегодня 09:17 Общество 0 Коммент.

Трёхлетний мальчик погиб под колёсами трактора в Новосибирской области

сегодня 08:56 Хроника 0 Коммент.

На продолжение улицы Титова потратят 218 миллионов рублей

сегодня 08:38 Общество 0 Коммент.

Стали известны страшные подробности обнаружения тела Натальи Устиновой

сегодня 08:12 Общество 0 Коммент.

Лайфхак дня: как перестать ругаться с людьми

сегодня 08:08 Общество 0 Коммент.

По вине ветеринара возникла угроза заражения людей опасным заболеванием

сегодня 07:50 Общество 0 Коммент.

Блогер Евгений Савин и тренер «Барселоны» научат сибирских детей играть в футбол

сегодня 07:20 Общество 0 Коммент.

Новосибирск: события 2 октября

сегодня 06:00 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы патрулировали «Затулинку» в поисках пропавшей Натальи Устиновой

вчера 20:31 Общество 0 Коммент.

Приложение WhatsApp перестанет работать на телефонах

вчера 19:11 Общество 0 Коммент.

Следователи работают на месте обнаружения тела Натальи Устиновой

вчера 19:00 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области началась декада пожилых людей

вчера 17:46 Общество 0 Коммент.

Новосибирск в тройке лидеров по росту цен на новостройки

вчера 17:27 Общество 0 Коммент.

Какие электрички отменят в Новосибирске в октябре

вчера 16:32 Общество 0 Коммент.

До звонка не дожили: почему дети не выдерживают школьных нагрузок

вчера 16:29 Общество 0 Коммент.

По факту падения женщины с ребёнком в яму с кипятком в Новосибирске возбудили уголовное дело

вчера 16:03 Общество 0 Коммент.

Вместо чистой воды фонтан фекалий: в Бердске снова прорвало канализацию

вчера 15:54 Хроника 0 Коммент.

«Роза Хутор» ответит в суде за падение пихты на новосибирскую сноубордистку

вчера 15:15 Общество 0 Коммент.

Вкусно, но дорого: «разоблачение» белорусской ярмарки в Новосибирске

вчера 14:52 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
26.09.2019

Тридцать сезонов «Успеха»

Спортивно-профессиональный клуб продолжает...

Читать далее
Image
04.09.2019

«Сибирь» новая – задачи старые

Сможет ли новосибирский клуб снят...

Читать далее
Image
30.04.2019

Горячий лёд и высокий полёт

Новосибирск начал прорыв в фигурном катании

Читать далее
Image
13.03.2019

Дорогая мистификация русского величия

Универсиада как пам...

Читать далее
Image
23.02.2019

Чужие на кубковом празднике

Хоккейная «Сибирь» третий год подряд ос...

Читать далее
Image
21.12.2018

Сжатые кулаки, открытое сердце

В Пашино стартовал ежегодный боксёрский турнир

Читать далее

Новости по теме

«Облажался по полной программе»: как новосибирцы восприняли отставку тренера «Спартака» 30.09.2019 «Спартак» уволил главного тренера 30.09.2019 ФК «Новосибирск» в игре с «Зенитом» победил впервые за месяц 29.09.2019 Матч ФК «Новосибирск» – «Зенит» можно посмотреть в прямом эфире 29.09.2019

Популярное

Image

«Алчность не знает границ»: медработница тайком сделала фото Анас...

Image

Анастасии Заворотнюк принесли её маленькую дочь Милу

Image

Анастасия Заворотнюк оформила завещание в больнице

Image

В Новосибирске найдено тело пропавшей Натальи Устиновой

Image

«Праздник удался»: воспитатели детского сада устроили ночью шумну...

Image

Студентка в наручниках освободилась благодаря спасателям Новосиби...

Image

В центре Новосибирска горит жилой дом

Image

«Так чувственно и страстно»: сибирячка покорила соцсети танцем на...

Image

Новосибирский борец Роман Власов женился на чемпионке мира

Image

Около 200 домов в Новосибирске рискуют не получить тепло

Image

«В светлый путь»: новый автобусный маршрут запустят в Новосибирск...

Image

Скорый снег в Новосибирске пообещал гидрометцентр

Image

Опубликована программа декады пожилых людей в Новосибирской облас...