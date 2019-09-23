Блогер Евгений Савин и тренер «Барселоны» научат сибирских детей играть в футбол

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Блогер Евгений Савин и тренер «Барселоны» научат сибирских детей играть в футболРубрика: общество, спорт
02.10.2019 07:20
фото архив Сиб.фм
Тренировка для юных спортсменов пройдёт в Норильске; чтобы попасть на неё, нужно выиграть конкурс.
Спортивные блогер Евгений Савин и академия знаменитого футбольного клуба проведут челлендж среди школьников, главным призом которого станет тренировка с наставником «Барселоны» в Норильске. Для победы в конкурсе нужно загрузить фото или видео с эффектного трюка с мячом в социальные сети с хэштегом #ОРРОтрюк.
«Мы особенно рады провести тренировку именно в Норильске, самом северном городе с населением более 150 000 человек. Мы хотим приблизить мечту стать знаменитым футболистом для школьников из самых отдаленных уголков нашей страны, даже за полярным кругом. Поэтому кроме победителей конкурса к тренировке будут также привлечены воспитанники местной спортивной школы», — отметил Евгений Савин.
В челлендже могут участвовать дети от 12 до 17 лет. 3 октября организаторы конкурса назовут имена трёх счастливчиком с самыми необычными и впечатляющими трюками, которые поедут на тренировку в Норильск. Ещё десять ребят получат в подарок профессиональную футбольную форму.
На этом сюрпризы не заканчивается – два школьника, которые смогут удивить наставника «Барселоны» во время тренировки, отправятся в тёплую Барселону, чтобы познакомиться с игроками любимой команды.
Напомним, 16 сентября бердский «Кристалл» стал победителем всероссийского турнира «Кожаный мяч».
Никита Минин
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