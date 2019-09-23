Девушке из Новосибирска сожгли глаз во время наращивания ресниц

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Девушке из Новосибирска сожгли глаз во время наращивания ресницРубрика: общество, проиcшествия
01.10.2019 12:33
Фото из личного архива героя публикации
Врачи диагностировали ожог первой степени; мастер не извинился и продолжает угрожать.
У жительницы Новосибирска выявили химический ожог глаза после процедуры по наращиванию ресниц. Об этом Сиб.фм рассказала пострадавшая. Процедура прошла 27 сентября. Жительница Новосибирска записалась на наращивание по акции. Уже в ходе работы мастера девушка заметила нарастающую боль.
«Примерно через час начало печь глаз. Я сказала Юлии. Она сказала, что нужно молчать на процедуре. Я замолчала. Спустя минуту у неё зазвонил телефон. Потом ещё и ещё. Раза три она общалась по телефону. В итоге ушла получать посылку», – пишет девушка.
В конце процедуры мастер закапала в глаза пострадавшей капли, так как они сильно покраснели. На следующее утро девушка не смогла от боли открыть глаз – вдобавок ко всему прочему он гноился. В больнице поставили диагноз – химический ожог первой степени.
«Осложнения – внутричерепное давление. Это то, что я ощущаю. Ну и боль самого глаза. Сегодня четвёртый день боль сохраняется. Мне предстоит судебно-медицинская экспертиза. И обследование в МНТК», – рассказала девушка Сиб.фм.
Извиняться за причинённую боль мастер не стала. Более того, посыпались угрозы в адрес девушки. Горе-мастер предложила 5 тысяч рублей за удаление отзыва, однако пострадавшая не согласилась – тогда начались новые угрозы.
«Прохожу экспертизу и иду в суд. Помимо того, что человек мне сжёг глаз, она публично меня унижает и рассказывает мою личную жизнь на всю страну», – добавила девушка.
Сибирячка уже написала заявление в полицию на мастера, который причинил ей вред. Сама мастерица не отвечает на сообщения и заблокировала пострадавшую во всех социальных сетях.
Напомним, в сентябре сибирячку возмутил дорогой маникюр, после которого ногти начали трескаться.
Эмиль Фукс
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