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До звонка не дожили: почему дети не выдерживают школьных нагрузок

Рубрика: общество, проиcшествия

01.10.2019 16:29

ФОТО PIXABAY.COM, С САЙТА ОК.РУ, ИЗ ГРУППЫ «ИНЦИДЕНТ БАРНАУЛ» В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ВКОНТАКТЕ»

Смерть десятиклассника на уроке физкультуры в средней школе Республики Алтай в очередной раз обнажила две проблемы: многие современные школьники не отличаются крепким здоровьем; при этом в учебных заведениях зачастую даже не в курсе медицинских проблем детей. 

Простые подтягивания на уроке физкультуры в Чуйской средней школе в Республике Алтай стоили жизни 15-летнему подростку: юноша сначала потерял сознание, после чего скончался прямо в спортивном зале. Сейчас по факту трагедии местные следователи проводят проверку, назначена экспертиза для установления причины гибели школьника. Главная задача правоохранителей – выяснить, позволяло ли состояние здоровья десятиклассника посещать уроки физкультуры, а также оценить грамотность действий школьного фельдшера. 

В комментариях к новости о гибели подростка в группе «Инцидент Барнаул» в социальной сети «ВКонтакте» – десятки записей с соболезнованиями родственникам школьника. Многие посетители паблика винят в случившемся педагогов. 

«Говорю как тот, кто ещё недавно был в школе, сейчас учителям физры пофиг на справки, и они заставляют делать всё, или у тебя будут проблемы с их уроком. Может быть тут и врачи виноваты, но, судя по моим учителям, они сами бы загоняли парня», – написал пользователь Александр Одинцов. 

Случай в школе Республики Алтай – далеко не единичный. Два года назад в Красноярском крае ребёнка увезли на скорой с урока физкультуры, но спасти 13-летнего подростка не удалось. В том же году и в том же регионе во время бега в школьном спортзале погиб 10-летний ученик. Пятиклассник упал без сознания, и попытки медработника помочь оказались тщетными. Региональный минздрав связал случившееся с проблемами сердечно-сосудистой системы. 

Впрочем, не только физические нагрузки провоцируют гибель подростков. В мае этого года во время ЕГЭ в Чувашии скончалась 18-летняя выпускница. По данным СМИ, школьница страдала врождённым пороком сердца, и когда девушка почувствовала себя плохо, дежурные медики посоветовали родителями одиннадцатиклассницы отказаться от сдачи экзамена. Но семья оказалась против. 

Также во время ЕГЭ по математике нынешней весной скорая увезла в больницу выпускника в Бурятии. К счастью, юношу удалось спасти. 

Специалисты не первый год обсуждают растущие показатели смертности детей на уроках. Только в 2016-2017 учебном году в России на занятиях физкультурой умерли 211 детей. 

Между тем для Новосибирской области эта проблема не характерна. По словам главного внештатного детского кардиолога региона Марьяны Ефимовой, синдромов внезапной смерти из-за сердечно-сосудистых проблем среди новосибирцев до 18 лет не зафиксировано. 

«Нас, конечно, спасает наличие клиники имени Мешалкина, благодаря которой на самых ранних сроках удаётся диагностировать многие проблемы со здоровьем детей. При этом именно раннее выявление болезней позволяет успешно их лечить», – рассказала Ефимова.

Кардиолог добавила, что исключить или свести к минимуму случаи со смертями школьников поможет внимательное отношение родителей и преподавателей к самочувствию детей.

«Нередко мамы или учителя думают, что ребёнок симулирует, когда отказывается идти в школу или не хочет бегать на физре. Конечно, детскую хитрость никто не отменял, но присмотреться к здоровью малыша необходимо. В таких случаях лучше перестраховаться», – отметила Ефимова.

Среди главных тревожных симптомов – жалобы на одышку, головокружения и обмороки. Если у ребёнка замечен хоть один из этих признаков, необходимо пройти ЭКГ.

«Все дети разные, один легко пробежит кросс три километра, а другому плохо станет. Поэтому со стороны преподавателей физкультуры и школьных медиков нужен индивидуальный подход. И, конечно, – навыки оказания первой медицинской помощи», – уточнила детский врач.

Ещё одна проблема, на которую обращают внимание медики, – оснащение школьных медкабинетов. В интервью телеканалу «Звезда» детский кардиолог Леонид Макаров заявил, что школьные медики не всегда владеют навыками оказания первой помощи, кроме того, у них нет автоматических наружных дефибрилляторов.

Подтвердила это и майская проверка новосибирской областной прокуратуры: 70 % медкабинетов не укомплектованы всем необходимым. Где-то медикаменты оказались просроченными, где-то не нашлось аппарата для искусственной вентиляции лёгких. По всем выявленным фактам надзорное ведомство направило предписание в мэрию. 

Оперативно получить комментарий городских властей о способности персонала школ оказывать помощь детям с сердечными проблемами Сиб.фм не удалось. Однако в телефонном разговоре с корреспондентом издания директора, как минимум, двух школ заверили, что «всё необходимое в учреждениях есть, готовы показать посписочно». 

Напомним, 2 сентября Сиб.фм писал, как в Самаре мраморная плита насмерть придавила школьника.

Мария Машанова

Теги: школа смерть сердечный приступ физкультура кардиолог

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