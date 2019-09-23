Домохозяйка угрожала взорвать отдел полиции

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Домохозяйка угрожала взорвать отдел полицииРубрика: проиcшествия
01.10.2019 13:21
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
За сообщение о взрыве женщине грозит штраф с лишением свободы; женщина хотела стать правоохранителем.
В отношении домохозяйки из Томска возбуждено уголовное дело за ложное сообщение о готовящемся взрыве, сообщили в прокуратуре.
В начале августа 2019 года 39-летняя томичка выпила лишнего и решила устроиться на работу в правоохранительные органы. Женщина позвонила в один из отделов полиции и сообщила, что если её не возьмут на работу следователем, она устроит взрыв. Также домохозяйка рассказала, что здание участка уже заминировано, и ей остаётся только нажать на кнопку.
«Террористку» быстро вычислили. Никаких взрывчатых или опасных веществ ни у неё, ни в участке не обнаружили.
Теперь женщине грозит крупный штраф и, возможно, лишение свободы.
Напомним, 4 сентября спасатели получили звонок о бомбе, заложенной в здании правительства Новосибирской области.
Татьяна Картавых
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