Домохозяйка угрожала взорвать отдел полиции

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За сообщение о взрыве женщине грозит штраф с лишением свободы; женщина хотела стать правоохранителем.

В отношении домохозяйки из Томска возбуждено уголовное дело за ложное сообщение о готовящемся взрыве, сообщили в прокуратуре.

В начале августа 2019 года 39-летняя томичка выпила лишнего и решила устроиться на работу в правоохранительные органы. Женщина позвонила в один из отделов полиции и сообщила, что если её не возьмут на работу следователем, она устроит взрыв. Также домохозяйка рассказала, что здание участка уже заминировано, и ей остаётся только нажать на кнопку.

«Террористку» быстро вычислили. Никаких взрывчатых или опасных веществ ни у неё, ни в участке не обнаружили.

Теперь женщине грозит крупный штраф и, возможно, лишение свободы.

Напомним, 4 сентября спасатели получили звонок о бомбе, заложенной в здании правительства Новосибирской области.