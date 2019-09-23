Два автобуса с пассажирами столкнулись в Новосибирске

фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

В Калининском районе Новосибирска произошло ДТП с участием двух автобусов; к счастью, никто не пострадал.

На улице имени Дуси Ковальчук на остановке «Университет путей сообщения» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автобусов. Об этом сообщили подписчики на странице группы «АСТ-54».

Как рассказали подписчики, водитель автобуса № 97 «ЖК "Северная корона" – улица Татьяны Снежиной» подрезал коллегу с автобуса № 64 «Улица Тюленина – Торговый центр "Мегаполис"». В результате произошло столкновение. К счастью, никто из пассажиров не пострадал.

Автор поста сообщает, что водитель автобуса № 97 постоянно подрезает других участников дорожного движения.

Напомним, 10 сентября автобус сбил насмерть женщину на пешеходном переходе.