Два автобуса с пассажирами столкнулись в Новосибирске

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Два автобуса с пассажирами столкнулись в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
01.10.2019 08:18
фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»
В Калининском районе Новосибирска произошло ДТП с участием двух автобусов; к счастью, никто не пострадал.
На улице имени Дуси Ковальчук на остановке «Университет путей сообщения» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автобусов. Об этом сообщили подписчики на странице группы «АСТ-54».
Как рассказали подписчики, водитель автобуса № 97 «ЖК "Северная корона" – улица Татьяны Снежиной» подрезал коллегу с автобуса № 64 «Улица Тюленина – Торговый центр "Мегаполис"». В результате произошло столкновение. К счастью, никто из пассажиров не пострадал.
Автор поста сообщает, что водитель автобуса № 97 постоянно подрезает других участников дорожного движения.
Напомним, 10 сентября автобус сбил насмерть женщину на пешеходном переходе.
Анатолий Якимов
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