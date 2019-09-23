Испугавшийся приставов сибиряк выплатил полмиллиона рублей алиментов

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Отец шесть лет не выплачивал алименты; сумма задолженности перевалила за 700 тысяч рублей.

Житель Новосибирска выплатил своим детям полмиллиона рублей алиментов после того, как его напугали привлечением к административной ответственности. Об этом сообщила пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по региону.

Нерадивый отец шесть лет не платил алименты на содержание своих несовершеннолетних детей. На момент составления протокола судебным приставом сумма задолженности составила более 700 тысяч рублей.

Напуганный возможностью ареста должник всё-таки заплатил 520 тысяч рублей. Это позволило уменьшить наказание до 40 часов общественных работ.

Напомним, 16 сентября стало известно, что судебные приставы взяли алименты сеном в Новосибирской области.