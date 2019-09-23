Испугавшийся приставов сибиряк выплатил полмиллиона рублей алиментов

2 балла
+4
65.07 70.84
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Новосибирцы патрулировали «Затулинку» в поисках пропавшей Натальи Устиновой

сегодня 20:31 Общество 0 Коммент.

Приложение WhatsApp перестанет работать на телефонах

сегодня 19:11 Общество 0 Коммент.

Следователи работают на месте обнаружения тела Натальи Устиновой

сегодня 19:00 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске найдено тело пропавшей Натальи Устиновой

сегодня 18:13 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирской области началась декада пожилых людей

сегодня 17:46 Общество 0 Коммент.

Какие электрички отменят в Новосибирске в октябре

сегодня 16:32 Общество 0 Коммент.

До звонка не дожили: почему дети не выдерживают школьных нагрузок

сегодня 16:29 Общество 0 Коммент.

По факту падения женщины с ребёнком в яму с кипятком в Новосибирске возбудили уголовное дело

сегодня 16:03 Общество 0 Коммент.

Вместо чистой воды фонтан фекалий: в Бердске снова прорвало канализацию

сегодня 15:54 Хроника 0 Коммент.

«Роза Хутор» ответит в суде за падение пихты на новосибирскую сноубордистку

сегодня 15:15 Общество 0 Коммент.

Вкусно, но дорого: «разоблачение» белорусской ярмарки в Новосибирске

сегодня 14:52 Общество 0 Коммент.

Акции новосибирского «НЭВЗ-Керамикс» купил «РОСНАНО»

сегодня 14:34 Экономика 0 Коммент.

Площадь Лыщинского в Новосибирске преобразят за 219 миллионов

сегодня 14:03 Общество 0 Коммент.

Полная программа декады пожилых людей в Новосибирской области

сегодня 13:31 Общество 0 Коммент.

Домохозяйка угрожала взорвать отдел полиции

сегодня 13:21 Хроника 0 Коммент.

Пассажиры новосибирской подземки переходят на банковские карты

сегодня 13:09 Экономика 0 Коммент.

В Толмачёво на 8 часов задерживается рейс из Нерюнгри

сегодня 12:15 Хроника 0 Коммент.

В армию по-новому: в Новосибирской области стартовал осенний призыв

сегодня 11:59 Общество 0 Коммент.

Мышь в молоке шокировала сибирячку

сегодня 11:28 Хроника 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Испугавшийся приставов сибиряк выплатил полмиллиона рублей алиментов

Рубрика: общество, проиcшествия

01.10.2019 19:34

фото портала Психологос

Отец шесть лет не выплачивал алименты; сумма задолженности перевалила за 700 тысяч рублей.

Житель Новосибирска выплатил своим детям полмиллиона рублей алиментов после того, как его напугали привлечением к административной ответственности. Об этом сообщила пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по региону. 

Нерадивый отец шесть лет не платил алименты на содержание своих несовершеннолетних детей. На момент составления протокола судебным приставом сумма задолженности составила более 700 тысяч рублей.

Напуганный возможностью ареста должник всё-таки заплатил 520 тысяч рублей. Это позволило уменьшить наказание до 40 часов общественных работ. 

Напомним, 16 сентября стало известно, что судебные приставы взяли алименты сеном в Новосибирской области.

 

Никита Минин

Теги: Новосибирская область алименты

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Новосибирцы патрулировали «Затулинку» в поисках пропавшей Натальи Устиновой

сегодня 20:31 Общество 0 Коммент.

Приложение WhatsApp перестанет работать на телефонах

сегодня 19:11 Общество 0 Коммент.

Следователи работают на месте обнаружения тела Натальи Устиновой

сегодня 19:00 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске найдено тело пропавшей Натальи Устиновой

сегодня 18:13 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирской области началась декада пожилых людей

сегодня 17:46 Общество 0 Коммент.

Какие электрички отменят в Новосибирске в октябре

сегодня 16:32 Общество 0 Коммент.

До звонка не дожили: почему дети не выдерживают школьных нагрузок

сегодня 16:29 Общество 0 Коммент.

По факту падения женщины с ребёнком в яму с кипятком в Новосибирске возбудили уголовное дело

сегодня 16:03 Общество 0 Коммент.

Вместо чистой воды фонтан фекалий: в Бердске снова прорвало канализацию

сегодня 15:54 Хроника 0 Коммент.

«Роза Хутор» ответит в суде за падение пихты на новосибирскую сноубордистку

сегодня 15:15 Общество 0 Коммент.

Вкусно, но дорого: «разоблачение» белорусской ярмарки в Новосибирске

сегодня 14:52 Общество 0 Коммент.

Акции новосибирского «НЭВЗ-Керамикс» купил «РОСНАНО»

сегодня 14:34 Экономика 0 Коммент.

Площадь Лыщинского в Новосибирске преобразят за 219 миллионов

сегодня 14:03 Общество 0 Коммент.

Полная программа декады пожилых людей в Новосибирской области

сегодня 13:31 Общество 0 Коммент.

Домохозяйка угрожала взорвать отдел полиции

сегодня 13:21 Хроника 0 Коммент.

Пассажиры новосибирской подземки переходят на банковские карты

сегодня 13:09 Экономика 0 Коммент.

В Толмачёво на 8 часов задерживается рейс из Нерюнгри

сегодня 12:15 Хроника 0 Коммент.

В армию по-новому: в Новосибирской области стартовал осенний призыв

сегодня 11:59 Общество 0 Коммент.

Мышь в молоке шокировала сибирячку

сегодня 11:28 Хроника 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
17.09.2019

Стратегия не прошла

У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...

Читать далее
Image
09.09.2019

С чистого листа

Почти адское количество мусора убрали с берега Оби...

Читать далее
Image
12.08.2019

Культура городских террас

Квартира с собственным приусадебным участк...

Читать далее
Image
24.07.2019

«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет

Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...

Читать далее
Image
21.06.2019

Миллиарды на наказы

Денег добавили, но нужно ещё больше

Читать далее
Image
19.06.2019

Автобус дальше не идёт

Почему власти районов Новосибирской области и пер...

Читать далее

Новости по теме

Следователи работают на месте обнаружения тела Натальи Устиновой сегодня 19:00 В Новосибирске найдено тело пропавшей Натальи Устиновой сегодня 18:13

Популярное

Image

«Алчность не знает границ»: медработница тайком сделала фото Анас...

Image

Анастасии Заворотнюк принесли её маленькую дочь Милу

Image

Анастасия Заворотнюк оформила завещание в больнице

Image

«Праздник удался»: воспитатели детского сада устроили ночью шумну...

Image

Студентка в наручниках освободилась благодаря спасателям Новосиби...

Image

В центре Новосибирска горит жилой дом

Image

«Так чувственно и страстно»: сибирячка покорила соцсети танцем на...

Image

Новосибирский борец Роман Власов женился на чемпионке мира

Image

Около 200 домов в Новосибирске рискуют не получить тепло

Image

«В светлый путь»: новый автобусный маршрут запустят в Новосибирск...

Image

В Новосибирске найдено тело пропавшей Натальи Устиновой

Image

Скорый снег в Новосибирске пообещал гидрометцентр

Image

Опубликована программа декады пожилых людей в Новосибирской облас...