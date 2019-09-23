Какие электрички отменят в Новосибирске в октябре

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01.10.2019 16:32
Фото с сайта pixabay.com
С завершением дачного сезона на Западно-Сибирской железной дороге отменяются пригородные поезда; их вводили только на летний период.
В соответствии с заказом министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области в связи с завершением летних перевозок ряд пригородных поездов отменяется.
Как рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги, с 5 октября прекращается движение пригородного поезда Новосибирск – Ояш в 07:52.
Также отменяются поезда Новосибирск – Коченёво в 10:25 и Коченёво – Новосибирск в 14:19 .
С 7 октября отменяется поезд Восточная – Новосибирск в 20:13.
С 14 октября отменяются поезда:
Новосибирск – Буготак в 14:48, Буготак – Новосибирск в 16:47;
Новосибирск – Жеребцово в 10:36 и 19:02, Жеребцово – Новосибирск в 12:43 и 20:36.
С 19 октября отменяется сразу несколько электропоездов:
Новосибирск – Изынский в 09:19 и Изынский – Новосибирск в 13:15;
Новосибирск – Буготак в 12:37, Буготак – Новосибирск в 14:42;
Новосибирск – Мошково в 8:53, Мошково – Новосибирск в 12:03;
Новосибирск – Ояш в 15:10, Ояш – Новосибирск в 17:14 .
С 21 октября отменяются поезда:
Дупленская – Новосибирск в 20:00;
Новосибирск – Коченёво в 11:14, Коченёво – Новосибирск в 15:37;
Новосибирск – Буготак в 7:54, Буготак – Новосибирск в 6:52;
Новосибирск – Тогучин в 12:13, Тогучин – Новосибирск в 11:41;
Искитим – Новосибирск в 18:41;
Новосибирск – Мошково в 11:53, Мошково – Новосибирск в 14:32;
Новосибирск – Сокур в 8:58, Сокур – Новосибирск в 10:59;
Новосибирск – Жеребцово в 15:45, Жеребцово – Новосибирск в 17:36.
С 26 октября отменяются поезда:
Коченёво – Новосибирск в 17:45 и в 19:19, Новосибирск – Коченёво в 16:06;
Новосибирск – Буготак в 10:17 и в 15:19, Буготак – Новосибирск в 17:19 и в 18:47;
Новосибирск – Искитим в 8:32 и 14:07, Искитим – Новосибирск в 10:16 и 16:27.
Напомним, 18 апреля стало известно о том, что в Новосибирской области пустят дополнительно 30 пригородных поездов.
Анатолий Якимов
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