Какие электрички отменят в Новосибирске в октябре

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С завершением дачного сезона на Западно-Сибирской железной дороге отменяются пригородные поезда; их вводили только на летний период.

В соответствии с заказом министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области в связи с завершением летних перевозок ряд пригородных поездов отменяется.

Как рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги, с 5 октября прекращается движение пригородного поезда Новосибирск – Ояш в 07:52.

Также отменяются поезда Новосибирск – Коченёво в 10:25 и Коченёво – Новосибирск в 14:19 .

С 7 октября отменяется поезд Восточная – Новосибирск в 20:13.

С 14 октября отменяются поезда:

Новосибирск – Буготак в 14:48, Буготак – Новосибирск в 16:47;

Новосибирск – Жеребцово в 10:36 и 19:02, Жеребцово – Новосибирск в 12:43 и 20:36.

С 19 октября отменяется сразу несколько электропоездов:

Новосибирск – Изынский в 09:19 и Изынский – Новосибирск в 13:15;

Новосибирск – Буготак в 12:37, Буготак – Новосибирск в 14:42;

Новосибирск – Мошково в 8:53, Мошково – Новосибирск в 12:03;

Новосибирск – Ояш в 15:10, Ояш – Новосибирск в 17:14 .

С 21 октября отменяются поезда:

Дупленская – Новосибирск в 20:00;

Новосибирск – Коченёво в 11:14, Коченёво – Новосибирск в 15:37;

Новосибирск – Буготак в 7:54, Буготак – Новосибирск в 6:52;

Новосибирск – Тогучин в 12:13, Тогучин – Новосибирск в 11:41;

Искитим – Новосибирск в 18:41;

Новосибирск – Мошково в 11:53, Мошково – Новосибирск в 14:32;

Новосибирск – Сокур в 8:58, Сокур – Новосибирск в 10:59;

Новосибирск – Жеребцово в 15:45, Жеребцово – Новосибирск в 17:36.

С 26 октября отменяются поезда:

Коченёво – Новосибирск в 17:45 и в 19:19, Новосибирск – Коченёво в 16:06;

Новосибирск – Буготак в 10:17 и в 15:19, Буготак – Новосибирск в 17:19 и в 18:47;

Новосибирск – Искитим в 8:32 и 14:07, Искитим – Новосибирск в 10:16 и 16:27.

Напомним, 18 апреля стало известно о том, что в Новосибирской области пустят дополнительно 30 пригородных поездов.