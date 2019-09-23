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Клиника Мешалкина получит 8 миллиардов рублей на реконструкцию

Рубрика: общество

01.10.2019 10:44

Фото предоставлено пресс-службой ФГБУ «НМИЦ имени академика Мешалкина»

Из федерального бюджета выделили субсидию на реконструкцию и развитие старейшей в стране клиники кардиологического профиля; постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Средства из федерального бюджета в размере 7,8 миллиарда рублей получит в ближайшее время Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е. Н. Мешалкина. Деньги пойдут на реконструкцию и развитие клиники. Об этом сообщает сайт правительства Новосибирской области.

В этом году выделено более 195 миллионов рублей. Как ранее писал Сиб.фм, на выделенные деньги проведут ремонт в отделениях главного корпуса, построят два новых восьмиэтажных комплекса для пациентов кардиологического, онкологического и неврологического профиля, один из которых будет детским. 

По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, со стороны регионального правительства центру и коллективу будет оказана необходимая поддержка.

«Я готов по-хорошему лоббировать интересы центра, способствовать привлечению финансирования для его дальнейшего развития», – подчеркнул глава региона во время посещения клиники Мешалкина в июле этого года.

Решение о проведении реконструкции было принято правительством России в 2003 году. В силу масштабности работы по реконструкции было решено разделить на два этапа. Первый был завершён в 2013 году.

По мнению специалистов, реконструкция НМИЦ позволит снизить смертность и инвалидизацию, прежде всего – от заболеваний сердечно-сосудистой системы, на территории Сибирского, Уральского и Дальневосточного округов.

Напомним, в середине сентября робот выполнил уникальную операцию в клинике Мешалкина. 

 

Анатолий Якимов

Теги: здоровье Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е. Н. Мешалкина Новосибирск

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