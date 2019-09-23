Лайфхак дня: как перестать ругаться с людьми

Лента новостейПредложить новость
Трёхлетний мальчик погиб под колёсами трактора в Новосибирской области
Стали известны страшные подробности обнаружения тела Натальи Устиновой
По вине ветеринара возникла угроза заражения людей опасным заболеванием
Блогер Евгений Савин и тренер «Барселоны» научат сибирских детей играть в футбол
Новосибирцы патрулировали «Затулинку» в поисках пропавшей Натальи Устиновой
Вместо чистой воды фонтан фекалий: в Бердске снова прорвало канализацию
«Роза Хутор» ответит в суде за падение пихты на новосибирскую сноубордистку
Вкусно, но дорого: «разоблачение» белорусской ярмарки в Новосибирске
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Лайфхак дня: как перестать ругаться с людьмиРубрика: общество
02.10.2019 08:08
ФОТО PIXABAY.COM
Сегодня — одна из самых мирных сред в году: 2 октября отмечается утверждённый ООН День ненасилия; по такому случаю не лишне вспомнить лайфхак о том, как перестать ругаться с окружающими и прослыть добряком.
Умение спорить так, чтобы диалог не перерос в скандал, — настоящее искусство. Сиб.фм нашёл три действенных лайфхака, которые помогут вернуть в конструктивное русло любую перепалку.
Переходите на «вы»
Опытные спорщики советуют во время разговора на повышенных тонах переходить на «вы». Это позволяет разрядить обстановку и показать собеседнику ваше к нему уважительное отношение.
Наказывайте себя за ругательства
Если во время споров вы употребляете оскорбительные и матерные слова, приучите себя «отвечать» за сказанное. Заведите банку для шкафов: сматерились — опустите в ёмкость тысячу рублей. Либо можно заставить себя отрабатывать злословие. Выругался — отжался сто раз.
Расширяйте словарный запас
Как это ни странно, но спор людей с богатым словарным запасом обычно воспринимается как высокоинтеллектуальный конфликт, нежели ссора в духе «дурак — сам такой». Заучивайте новые слова, чтобы постепенно вытеснять из речи бранную лексику обычной.
Напомним, 1 октября Сиб.фм писал, как быстро проснуться, если совершенно не выспался.
Мария Машанова
Комментарии
Лента новостей
Трёхлетний мальчик погиб под колёсами трактора в Новосибирской области
Стали известны страшные подробности обнаружения тела Натальи Устиновой
По вине ветеринара возникла угроза заражения людей опасным заболеванием
Блогер Евгений Савин и тренер «Барселоны» научат сибирских детей играть в футбол
Новосибирцы патрулировали «Затулинку» в поисках пропавшей Натальи Устиновой
Вместо чистой воды фонтан фекалий: в Бердске снова прорвало канализацию
«Роза Хутор» ответит в суде за падение пихты на новосибирскую сноубордистку
Вкусно, но дорого: «разоблачение» белорусской ярмарки в Новосибирске
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Стратегия не прошла
У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Новости по теме
Популярное