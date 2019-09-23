Лайфхак дня: как перестать ругаться с людьми

ФОТО PIXABAY.COM

Сегодня — одна из самых мирных сред в году: 2 октября отмечается утверждённый ООН День ненасилия; по такому случаю не лишне вспомнить лайфхак о том, как перестать ругаться с окружающими и прослыть добряком.

Умение спорить так, чтобы диалог не перерос в скандал, — настоящее искусство. Сиб.фм нашёл три действенных лайфхака, которые помогут вернуть в конструктивное русло любую перепалку.

Переходите на «вы»

Опытные спорщики советуют во время разговора на повышенных тонах переходить на «вы». Это позволяет разрядить обстановку и показать собеседнику ваше к нему уважительное отношение.

Наказывайте себя за ругательства

Если во время споров вы употребляете оскорбительные и матерные слова, приучите себя «отвечать» за сказанное. Заведите банку для шкафов: сматерились — опустите в ёмкость тысячу рублей. Либо можно заставить себя отрабатывать злословие. Выругался — отжался сто раз.

Расширяйте словарный запас

Как это ни странно, но спор людей с богатым словарным запасом обычно воспринимается как высокоинтеллектуальный конфликт, нежели ссора в духе «дурак — сам такой». Заучивайте новые слова, чтобы постепенно вытеснять из речи бранную лексику обычной.

Напомним, 1 октября Сиб.фм писал, как быстро проснуться, если совершенно не выспался.