Мышь в молоке шокировала сибирячку

Скриншот из видео канала ТВК 6

Выпив молоко, женщина обнаружила грызуна на дне пакета; производитель планирует подать в суд за клевету.

Жительница одного из посёлков Красноярского края нашла на две пакета молока мёртвую мышь. Об этом женщина рассказала местным СМИ. Как говорит сибирячка, грызуна нашли поздно – когда всей семьёй выпили содержимое пакета.

«Хорошо, что ребёнок не пил. Только взрослые», – говорит женщина.

Комментаторы в социальных сетях сомневаются в достоверности фактов. Ту же версию высказал и производитель молодка красноярскому порталу. Там объяснили, что перед тем, как попасть в пакет, молоко проходит множество фильтров, через которые мышь никак не могла просочиться. Компания заявила, что планирует подать в суд на женщину за клевету.

Напомним, неделю назад житель Новосибирска обнаружил в колбасе целлофановый пакет.