Мышь в молоке шокировала сибирячку

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Мышь в молоке шокировала сибирячкуРубрика: проиcшествия
01.10.2019 11:28
Скриншот из видео канала ТВК 6
Выпив молоко, женщина обнаружила грызуна на дне пакета; производитель планирует подать в суд за клевету.
Жительница одного из посёлков Красноярского края нашла на две пакета молока мёртвую мышь. Об этом женщина рассказала местным СМИ. Как говорит сибирячка, грызуна нашли поздно – когда всей семьёй выпили содержимое пакета.
«Хорошо, что ребёнок не пил. Только взрослые», – говорит женщина.
Комментаторы в социальных сетях сомневаются в достоверности фактов. Ту же версию высказал и производитель молодка красноярскому порталу. Там объяснили, что перед тем, как попасть в пакет, молоко проходит множество фильтров, через которые мышь никак не могла просочиться. Компания заявила, что планирует подать в суд на женщину за клевету.
Напомним, неделю назад житель Новосибирска обнаружил в колбасе целлофановый пакет.
Эмиль Фукс
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