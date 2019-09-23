Названы вакансии сентября с самой высокой зарплатой в Новосибирске

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Опубликованы пять сентябрьских вакансий с самой высокой зарплатой по версии портала SuperJob; на три из пяти позиций требуются программисты.

SuperJob – сервис по поиску работы, опубликовал список из пяти самых привлекательных предложений для соискателей в Новосибирске.

Пятую строчку занимает вакансия «Ведущий инженер-программист». Соискателю предлагают зарплату 65-75 тысяч рублей в месяц. А трудиться он будет в корпорации «Сухой».

На четвёртом месте вакансия «РНР-программист» с зарплатой 70-90 тысяч рублей. Претендент должен знать языки программирования.

Третью строчку занимает позиция «Территориальный руководитель по Восточному региону», который требуется в финансовую группу «БКС». За 100 тысяч рублей в месяц кандидат должен организовать работу филиала.

На втором месте вакансия «Руководитель отдела логистики». Работодатель, транспортная компания Delko, предлагает зарплату 100 тысяч рублей. За эти деньги нужно вести поиск клиентов, проводить с ним переговоры и управлять персоналом.

Вакансию «Начальник отдела системного администрирования» предлагает компания «Сибирский антрацит». За 120 тысяч рублей соискатель должен организовать бесперебойную работу серверной инфраструктуры, планировать и контролировать деятельность отдела администрирования и многое другое.

Напомним, 16 сентября была названа самая высокооплачиваемая вакансия в России.