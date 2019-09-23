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Названы вакансии сентября с самой высокой зарплатой в НовосибирскеРубрика: общество
01.10.2019 08:57
Фото с сайта pixabay.com
Опубликованы пять сентябрьских вакансий с самой высокой зарплатой по версии портала SuperJob; на три из пяти позиций требуются программисты.
SuperJob – сервис по поиску работы, опубликовал список из пяти самых привлекательных предложений для соискателей в Новосибирске.
Пятую строчку занимает вакансия «Ведущий инженер-программист». Соискателю предлагают зарплату 65-75 тысяч рублей в месяц. А трудиться он будет в корпорации «Сухой».
На четвёртом месте вакансия «РНР-программист» с зарплатой 70-90 тысяч рублей. Претендент должен знать языки программирования.
Третью строчку занимает позиция «Территориальный руководитель по Восточному региону», который требуется в финансовую группу «БКС». За 100 тысяч рублей в месяц кандидат должен организовать работу филиала.
На втором месте вакансия «Руководитель отдела логистики». Работодатель, транспортная компания Delko, предлагает зарплату 100 тысяч рублей. За эти деньги нужно вести поиск клиентов, проводить с ним переговоры и управлять персоналом.
Вакансию «Начальник отдела системного администрирования» предлагает компания «Сибирский антрацит». За 120 тысяч рублей соискатель должен организовать бесперебойную работу серверной инфраструктуры, планировать и контролировать деятельность отдела администрирования и многое другое.
Напомним, 16 сентября была названа самая высокооплачиваемая вакансия в России.
Анатолий Якимов
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Видео: автомобиль перевернулся на бок в массовом ДТП в Новосибирске
Названы вакансии сентября с самой высокой зарплатой в Новосибирске
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