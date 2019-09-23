«Нечестная лавочка»: родственники ещё одной пациентки мошковского психдиспансера пожаловались на руководство учреждения

Фото Успенского психоневрологического интерната

Директор психоневрологического центра Мошковского района подозревается в махинациях с продажей квартиры пациентки; после публикации Сиб.фм в редакцию сообщили ещё об одном неоднозначном эпизоде работы администрации.

На прошлой неделе в Успенском психоневрологическом интернате правоохранители начали проверку в связи с подозрениями, что директор учреждения незаконно продаёт квартиры недееспособных пациентов. Сегодня в редакцию Сиб.фм обратились родственники женщины, которая проживает в этом интернате. Они рассказали о том, что ещё, по их информации, происходит в стенах психдиспансера.

Елизавета (все имена были изменены, чтобы это не сказалось на жизни причастных к истории людей, — прим. Сиб.фм) страдает психическим недугом уже на протяжении 20 лет. Её брат, Андрей, говорит, что сестра – добрый и спокойный человек. Она всё понимает, ведёт себя адекватно, скромно и проявляет признаки беспокойства только в весенне-осенние периоды обострения. И то просто начинает рассказывать небылицы. Пару лет назад её поместили в Успенский психоневрологический интернат, чтобы рядом с ней постоянно находились люди, способные присмотреть и помочь ей. Однако вскоре стали происходить очень странные вещи.

«Почти сразу после начала проживания в пансионате её и несколько человек посадили в машину, отвезли в суд и признали недееспособными, по её словам, это произошло буквально за считанные минуты. Их не спрашивали ни о чём в суде, родственники не получили никакой повестки в суд, всё прошло тихо и быстро. Так как в течение десяти дней можно обжаловать решение суда, мы на следующий день приехали, чтобы всё выяснить. Однако мы получили отказ в грубой форме. Нам сказали, что всё решено, и посоветовали в это дело не лезть. Мол, если что-то не устраивает, можете нанять сиделку или сидеть с ней сами. В пансионате постоянно пропадают вещи, телефон ей покупали несколько раз. И самое ужасное – если у человека заболел зуб, его не лечат, а только вырывают», – рассказала Мария, сестра пациентки.

По словам обратившихся к нам родственников женщины, пациентов этого заведения суд признаёт недееспособными регулярно. Мария подозревает, что директор пансионата считается в таком случае официальным опекуном и в этом качестве получает большое пособие за таких людей.

Родственники Елизаветы обратились за помощью к юристу в надежде разобраться в ситуации.

Корреспондент Сиб.фм связался с директором учреждения Ириной Евстифеевой с просьбой прокомментировать данную ситуацию.

«К нам никто не обращался с такой проблемой. У нас всё законно. Недавно приезжала московская проверка, давали рекомендации, кого можно признать дееспособным. Это же всё видно. Если у родственников возникают сомнения, они могут написать заявление. Специальная врачебная комиссия рассмотрит это дело и передаст в суд. Затем будет назначена экспертиза, после которой суд вынесет решение – признать человека дееспособным или оставить всё как есть. Нам скрывать нечего», – отметила директор психдиспансера.

Также Сиб.фм удалось выяснить, кто же стал инициатором проверки, которая проходит в данный момент в интернате. Делом занимается ГУ МВД по Новосибирской области: в настоящее время сотрудники проводят оперативные мероприятия. Чтобы не навредить следствию, другие подробности нам не раскрыли.

Как ранее сообщал Сиб.фм, жена главы Мошковского района Ирина Евстифеева, которая является директором психдиспансера, заявила нашему корреспонденту, что все обвинения в её адрес – безосновательны. Также за свою супругу заступился сам Сергей Евстифеев: он сообщил, что в учреждении регулярно проходят проверки, и никаких нарушений там выявлено не было.

Напомним, 26 сентября стало известно о расследовании дела против директора психдиспансера под Новосибирском, которую обвинили в мошенничестве.