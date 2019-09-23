Новосибирск: события 2 октября

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На календаре 2 октября – день, когда оказаться в информационном потоке можно, даже не выходя из дома. Сразу три «прямых линии» помогут получить ответы на самые актуальные для новосибирцев вопросы. Что ещё ни в коем случае нельзя пропустить? Сиб.фм подготовил анонсы главных событий среды.

Разговоры о тёплом

Сегодня для любого новосибирца тема номер один – старт отопительного сезона. Когда нагреются батареи в квартире, и как быть, если соседям уже «потеплело», а вам всё ещё холодно? Ответы на эти и другие вопросы дадут специалисты департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.

Специалисты будут принимать звонки с 14 до 15 часов по номеру 228-86-46.

Кто служить будет?

В Новосибирской области стартовал осенний призыв на военную службу. Ожидается, что армейскую форму этой осенью наденут около 2 тысяч новосибирцев. При этом отказаться от службы могут члены семей погибших на службе военных, студенты-очники и обладатели учёных степеней.

Чем ещё запомнится призыв-2019, 2 октября во время пресс-конференции в редакции ТАСС расскажут представители военного комиссариата Новосибирской области. Они обнародуют данные о количестве призывников и состоянии здоровья новобранцев.

Встреча начнётся в 14:00 по адресу улица Добролюбова, 2а, третий этаж.

Пенсионеры — на линии

Прямая линия по вопросам социального, медицинского обслуживания и пенсионного обеспечения граждан пожилого возраста пройдёт сегодня в рамках декады пожилых людей в правительстве Новосибирской области. Отвечать на вопросы готовы представители сразу нескольких ведомств – минздрава, минсоцзащиты, пенсионного фонда, фонда соцстраха.

Звонки принимаются с 14 до 16 часов по бесплатному номеру: 8 800 700-84-73.

Внимание на дорогу

Незаконную установку рекламных конструкций рядом с зебрами и обустройство пешеходных переходов вблизи школ обсудят на заседании региональной комиссии по безопасности дорожного движения. Совещание проведёт первый зампред правительства Новосибирской области Владимир Знатков с участием регионального министра транспорта и дорожного хозяйства и представителей ГИБДД.

Заседание назначено на 12:00 и пройдёт в здании областного правительства по адресу улица Красный проспект, 18, пятый этаж.

ОРВИ: как не поддаться вирусу

Профилактика – лучше лекарство от гриппа. В этом смогут убедиться новосибирцы, если сегодня позвонят на телефон «горячей линии» Роспотребнадзора.

Специалисты проконсультируют по всем вопросам, связанным с сезонными заболеваниями, расскажут, где поставить прививку и какие медикаменты приобрести, если градусник уже показывает 37,5.

Звонить можно каждый будний день с 10:00 до 17:00 (кроме пятницы), в пятницу – с 10:00 до 16:00 по номеру 8 800 350-50-60. Единый консультационный центр Роспотребнадзора доступен круглосуточно и абсолютно бесплатно – 8 800 555-49-43.