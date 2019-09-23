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Новосибирск в тройке лидеров по росту цен на новостройки

Рубрика: общество

01.10.2019 17:27

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Эксперты «Домофонда» проанализировали рынок новостроек и динамику цен; Новосибирск в тройке лидеров.

Новосибирск вошёл в тройку российских городов-лидеров по темпам роста стоимости квадратного метра в Новостройках. Эксперты агентства недвижимости «Домофонд» составили рейтинг по итогам III квартала 2019 года.

Больше всего в России квадратный метр в Новостройках подорожал в подмосковных Химках – на 14,1 %. На втором месте – Новосибирск с ростом в 6,8 %, на третьем Пермь и Санкт-Петербург с увеличением цены на 4,8 %.

В натуральных цифрах квадратный метр в новостройках Химок сегодня предлагают за 111,5 тысячи рублей. Недвижимость в Новосибирске оценивают в 68 тысяч рублей за квадрат, а в Санкт-Петербурге – 126,5 тысячи.

В некоторых городах замечено снижение стоимости. В это число попал и соседний с Новосибирском Омск. Цена квадратного метра там снизилась на 1,6 %.

Напомним, в июне на 10 % подскочили цены на прибрежные дома в Новосибирской области.

 

Татьяна Картавых

Теги: Новосибирская область недвижимость

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Площадь Лыщинского в Новосибирске преобразят за 219 миллионов

сегодня 14:03 Общество 0 Коммент.

Полная программа декады пожилых людей в Новосибирской области

сегодня 13:31 Общество 0 Коммент.

Домохозяйка угрожала взорвать отдел полиции

сегодня 13:21 Хроника 0 Коммент.

Пассажиры новосибирской подземки переходят на банковские карты

сегодня 13:09 Экономика 0 Коммент.

В Толмачёво на 8 часов задерживается рейс из Нерюнгри

сегодня 12:15 Хроника 0 Коммент.

В армию по-новому: в Новосибирской области стартовал осенний призыв

сегодня 11:59 Общество 0 Коммент.

Мышь в молоке шокировала сибирячку

сегодня 11:28 Хроника 0 Коммент.

Клиника Мешалкина получит 8 миллиардов рублей на реконструкцию

сегодня 10:44 Общество 0 Коммент.

Видео: автомобиль перевернулся на бок в массовом ДТП в Новосибирске

сегодня 10:04 Хроника 0 Коммент.

Работу дачных маршрутов решили не останавливать в Новосибирске

сегодня 09:53 Общество 0 Коммент.

Ребёнок умер на уроке физкультуры в Сибири

сегодня 09:13 Хроника 0 Коммент.

Названы вакансии сентября с самой высокой зарплатой в Новосибирске

сегодня 08:57 Общество 0 Коммент.

Два автобуса с пассажирами столкнулись в Новосибирске

сегодня 08:18 Хроника 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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