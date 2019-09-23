Новосибирск в тройке лидеров по росту цен на новостройки

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Новосибирск в тройке лидеров по росту цен на новостройкиРубрика: общество
01.10.2019 17:27
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Эксперты «Домофонда» проанализировали рынок новостроек и динамику цен; Новосибирск в тройке лидеров.
Новосибирск вошёл в тройку российских городов-лидеров по темпам роста стоимости квадратного метра в Новостройках. Эксперты агентства недвижимости «Домофонд» составили рейтинг по итогам III квартала 2019 года.
Больше всего в России квадратный метр в Новостройках подорожал в подмосковных Химках – на 14,1 %. На втором месте – Новосибирск с ростом в 6,8 %, на третьем Пермь и Санкт-Петербург с увеличением цены на 4,8 %.
В натуральных цифрах квадратный метр в новостройках Химок сегодня предлагают за 111,5 тысячи рублей. Недвижимость в Новосибирске оценивают в 68 тысяч рублей за квадрат, а в Санкт-Петербурге – 126,5 тысячи.
В некоторых городах замечено снижение стоимости. В это число попал и соседний с Новосибирском Омск. Цена квадратного метра там снизилась на 1,6 %.
Напомним, в июне на 10 % подскочили цены на прибрежные дома в Новосибирской области.
Татьяна Картавых
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