Новосибирск в тройке лидеров по росту цен на новостройки

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Эксперты «Домофонда» проанализировали рынок новостроек и динамику цен; Новосибирск в тройке лидеров.

Новосибирск вошёл в тройку российских городов-лидеров по темпам роста стоимости квадратного метра в Новостройках. Эксперты агентства недвижимости «Домофонд» составили рейтинг по итогам III квартала 2019 года.

Больше всего в России квадратный метр в Новостройках подорожал в подмосковных Химках – на 14,1 %. На втором месте – Новосибирск с ростом в 6,8 %, на третьем Пермь и Санкт-Петербург с увеличением цены на 4,8 %.

В натуральных цифрах квадратный метр в новостройках Химок сегодня предлагают за 111,5 тысячи рублей. Недвижимость в Новосибирске оценивают в 68 тысяч рублей за квадрат, а в Санкт-Петербурге – 126,5 тысячи.

В некоторых городах замечено снижение стоимости. В это число попал и соседний с Новосибирском Омск. Цена квадратного метра там снизилась на 1,6 %.

Напомним, в июне на 10 % подскочили цены на прибрежные дома в Новосибирской области.