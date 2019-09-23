Лента новостейПредложить новость
Новосибирцы патрулировали «Затулинку» в поисках пропавшей Натальи Устиновой
Вместо чистой воды фонтан фекалий: в Бердске снова прорвало канализацию
«Роза Хутор» ответит в суде за падение пихты на новосибирскую сноубордистку
Вкусно, но дорого: «разоблачение» белорусской ярмарки в Новосибирске
В армию по-новому: в Новосибирской области стартовал осенний призыв
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Новосибирцы патрулировали «Затулинку» в поисках пропавшей Натальи УстиновойРубрика: общество
01.10.2019 20:31
Фото из группы новосибирского отряда "Лиза Алерт" "ВКонтакте"
Волонтёры согласовывали действия с полицией из-за сложности поиска; тело пропавшей обнаружили лишь спустя 25 дней.
Смерть пропавшей Натальи Устиновой официально подтвердили в Следственном комитете. Сегодня, 1 октября волонтёры «Лиза-Алерт» рассказали подробности сотрудничества с МВД в поисках пропавшей женщины.
Следователи обнаружили труп 36-летней Натальи Устиновой в Кировском районе, не сообщив точного места и подробностей. Женщина пропала почти месяц назад – 6 сентября уехала покупать автомобиль и пропала. Волонтёры «Лиза-Алерт» организовали масштабную информационную кампанию в день пропажи, а 8 сентября отправились на патрулирование места предполагаемой пропажи.
«По этому поиску отряд работал совместно с полицией, согласовывая каждый шаг, чтобы не помешать следствию. Отрабатывали отдельные задачи, несколько экипажей выехали на патрули туда, где последний раз фиксировался мобильный телефон, в район площади Кирова –жилмассива «Акатуйский» на «Затулинке», – сообщили Сиб.фм в отряде «Лиза Алерт».
Волонтёры отмечали, что обычные методики в этом конкретном случае не помогут, а мощный активный поиск может навредить.
Напомним, в январе сотни неравнодушных волонтёров помогли найти тело пропавшей Ирины Синельниковой под Бердском.
Никита Манько
Комментарии
Лента новостей
Новосибирцы патрулировали «Затулинку» в поисках пропавшей Натальи Устиновой
Вместо чистой воды фонтан фекалий: в Бердске снова прорвало канализацию
«Роза Хутор» ответит в суде за падение пихты на новосибирскую сноубордистку
Вкусно, но дорого: «разоблачение» белорусской ярмарки в Новосибирске
В армию по-новому: в Новосибирской области стартовал осенний призыв
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Странная история
Реконструкция последних дней жизни актёра Данила Ляпустина...
Новости по теме
Популярное