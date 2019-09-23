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Новосибирцы патрулировали «Затулинку» в поисках пропавшей Натальи Устиновой

Рубрика: общество

01.10.2019 20:31

Фото из группы новосибирского отряда "Лиза Алерт" "ВКонтакте"

Волонтёры согласовывали действия с полицией из-за сложности поиска; тело пропавшей обнаружили лишь спустя 25 дней.

Смерть пропавшей Натальи Устиновой официально подтвердили в Следственном комитете. Сегодня, 1 октября волонтёры «Лиза-Алерт» рассказали подробности сотрудничества с МВД в поисках пропавшей женщины.

Следователи обнаружили труп 36-летней Натальи Устиновой в Кировском районе, не сообщив точного места и подробностей. Женщина пропала почти месяц назад – 6 сентября уехала покупать автомобиль и пропала. Волонтёры «Лиза-Алерт» организовали масштабную информационную кампанию в день пропажи, а 8 сентября отправились на патрулирование места предполагаемой пропажи.

«По этому поиску отряд работал совместно с полицией, согласовывая каждый шаг, чтобы не помешать следствию. Отрабатывали отдельные задачи, несколько экипажей выехали на патрули туда, где последний раз фиксировался мобильный телефон, в район площади Кирова –жилмассива «Акатуйский» на «Затулинке», – сообщили Сиб.фм в отряде «Лиза Алерт».

Волонтёры отмечали, что обычные методики в этом конкретном случае не помогут, а мощный активный поиск может навредить.

Напомним,  в январе сотни неравнодушных волонтёров помогли найти тело пропавшей Ирины Синельниковой под Бердском.

 

Никита Манько

Теги: поиски пропавших расследования трагедии Лиза Алерт

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сегодня 14:52 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:34 Экономика 0 Коммент.

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сегодня 14:03 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:15 Хроника 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

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