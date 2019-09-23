Новосибирцы патрулировали «Затулинку» в поисках пропавшей Натальи Устиновой

Фото из группы новосибирского отряда "Лиза Алерт" "ВКонтакте"

Волонтёры согласовывали действия с полицией из-за сложности поиска; тело пропавшей обнаружили лишь спустя 25 дней.

Смерть пропавшей Натальи Устиновой официально подтвердили в Следственном комитете. Сегодня, 1 октября волонтёры «Лиза-Алерт» рассказали подробности сотрудничества с МВД в поисках пропавшей женщины.

Следователи обнаружили труп 36-летней Натальи Устиновой в Кировском районе, не сообщив точного места и подробностей. Женщина пропала почти месяц назад – 6 сентября уехала покупать автомобиль и пропала. Волонтёры «Лиза-Алерт» организовали масштабную информационную кампанию в день пропажи, а 8 сентября отправились на патрулирование места предполагаемой пропажи.

«По этому поиску отряд работал совместно с полицией, согласовывая каждый шаг, чтобы не помешать следствию. Отрабатывали отдельные задачи, несколько экипажей выехали на патрули туда, где последний раз фиксировался мобильный телефон, в район площади Кирова –жилмассива «Акатуйский» на «Затулинке», – сообщили Сиб.фм в отряде «Лиза Алерт».

Волонтёры отмечали, что обычные методики в этом конкретном случае не помогут, а мощный активный поиск может навредить.

Напомним, в январе сотни неравнодушных волонтёров помогли найти тело пропавшей Ирины Синельниковой под Бердском.