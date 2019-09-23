Пассажиры новосибирской подземки переходят на банковские карты

фото из группы новосибирского метрополитена в социальной сети «ВКонтакте»

Около 50 тысяч пассажиров ежедневно рассчитываются в метро бесконтактным способом; банковские карты и сервис Multipass набирают обороты.

Новосибирский метрополитен занимает лидирующие позиции среди подземок России по числу способов оплаты проезда. Об этом сообщил консультант информационного-консультационного сектора новосибирской подземки Ярослав Толстов. У сибиряков есть возможность рассчитаться наличными, транспортными, социальными и банковскими картами, а также воспользоваться системой Multipass. По оценке специалистов метрополитена, бесконтактные карты являются одним из самых популярных способов оплаты. Ежедневно около 50 тысяч пассажиров рассчитываются именно таким способом.

На конец августа банковской картой в новосибирской подземке воспользовались 8,7 миллиона пассажиров. По словам Ярослава Толстого, сейчас изучается пассажиропоток с целью вычислить станции, где чаще всего используют банковские карты. Делается это для увеличения числа турникетов, готовых принимать оплату бесконтактным способом.

Напомним, в конце августа у новосибирского метро появился новый сайт.