Площадь Лыщинского в Новосибирске преобразят за 219 миллионов

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Площадь Лыщинского в Новосибирске преобразят за 219 миллионовРубрика: общество
01.10.2019 14:03
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Стало известно, какие работы и за какую цену будут выполнены на площади Лыщинского; завершить комплекс мероприятия должны к МЧМ по хоккею.
Мэрия Новосибирска объявила аукцион на разработку документации и проведение работ по реконструкции площади Лыщинского с обустройством переходного перехода и строительством участков дорог. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Работы должны начаться не позднее декабря 2019 года, а заплатить за их выполнение мэрия готова 218,8 миллиона рублей.
Реконструкция площади Лыщинского включает в себя создание транспортной доступности к новому ЛДС с Немировича-Данченко, проспекта Маркса, Блюхера и Горской. В план также входит строительство огромного надземного пешеходного перехода, который должен пересечь всю площадь Лыщинского от Горского микрорайона до улицы Немировича-Данченко.
По проекту высота перехода должна быть не менее 5,5 метров, а ширина – трёх. Мост будет освещаться внутри и снаружи. Предусмотрено место, где постоянно будет находиться дежурный по лифту для маломобильных граждан.
Аукцион на исполнение контракта запланирован на 4 октября. Срок сдачи работ – октябрь 2021 года.
Напомним, 18 сентября в Новосибирске забили первую сваю под новый ЛДС.
Татьяна Картавых
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