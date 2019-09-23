По факту падения женщины с ребёнком в яму с кипятком в Новосибирске возбудили уголовное дело

СКРИНШОТ ИЗ ВИДЕО СУ СК РФ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Пострадавшие получили сильные ожоги; Следственный комитет начал проверку ещё две недели назад.

Возбуждено уголовное дело по факту падения женщины с годовалым ребенком в яму с горячей водой. Об этом сегодня сообщила пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области. Инцидент произошёл 17 сентября. Тротуар на улице Ядринцевской размыло, и женщина с младенцем провалились в образовавшуюся яму. Тогда от трагедии пострадавших спас муж, который находился рядом. Ребёнка с ожогами 20 % тела доставили в реанимацию, а после перевели в другое отделение – информация о его состоянии на сегодняшний день не предоставляется.

Следственный комитет начал проверку на следующий день после происшествия. Сейчас возбуждено уголовное дело по факту нарушения техники безопасности, повлёкшего тяжкий вред здоровью.

Ранее власти Новосибирска начали проверку инцидента, а также взялись за составление потенциально опасных мест в городе.

Напомним, в сентябре четыре школьника обварились кипятком в одной из школ Кемеровской области.