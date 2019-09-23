По вине ветеринара возникла угроза заражения людей опасным заболеванием

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Женщина скрыла информацию о болезни крупного рогатого скота; сделала она это для сохранения положительного образа региона.

Главный ветеринар Республики Алтай создал угрозу для здоровья и жизни жителей России. Информация об этом появилась на сайте Следственного комитета РФ по региону.

Правоохранители установили, что женщина скрыла информацию о том, что при исследовании в Республике Алтай крови крупного рогатого скота было зафиксировано опасное заболевание «бруцеллёз». Ветеринар не предупредил об этом специальные органы и службы. Чтобы скрыть данные о находке, чиновница заставила своих подчинённых внести ложные сведения в результаты исследований.

По словам ветеринара, сделала она это для создания положительного образа региона и получения похвалы от руководства. В результате обмана население Республики Алтай и близлежащих регионов оказалось под угрозой заражения опасным заболеванием.

Суд назначил чиновнице штраф в 250 тысяч рублей.

Напомним, в конце сентября врачи составили список опаснейших болезней.