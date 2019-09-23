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По вине ветеринара возникла угроза заражения людей опасным заболеванием

Рубрика: общество, проиcшествия

02.10.2019 07:50

фото Pixabay.com

Женщина скрыла информацию о болезни крупного рогатого скота; сделала она это для сохранения положительного образа региона. 

Главный ветеринар Республики Алтай создал угрозу для здоровья и жизни жителей России. Информация об этом появилась на сайте Следственного комитета РФ по региону.

Правоохранители установили, что женщина скрыла информацию о том, что при исследовании в Республике Алтай крови крупного рогатого скота было зафиксировано опасное заболевание «бруцеллёз». Ветеринар не предупредил об этом специальные органы и службы. Чтобы скрыть данные о находке, чиновница заставила своих подчинённых внести ложные сведения в результаты исследований.

По словам ветеринара, сделала она это для создания положительного образа региона и получения похвалы от руководства. В результате обмана население Республики Алтай и близлежащих регионов оказалось под угрозой заражения опасным заболеванием.

Суд назначил чиновнице штраф в 250 тысяч рублей.

Напомним, в конце сентября врачи составили список опаснейших болезней.

 

Никита Минин

Теги: животные Республика Алтай

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вчера 15:54 Хроника 0 Коммент.

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вчера 15:15 Общество 0 Коммент.

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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